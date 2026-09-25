Cam kết xử lý hồ sơ hoàn thuế còn tồn đọng

Lắng nghe DN để tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh, việc lắng nghe ý kiến của người nộp thuế, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp (DN), là một trong những cơ sở quan trọng để cơ quan thuế nhận diện những khó khăn phát sinh trong thực tiễn và có những thay đổi tích cực trong công tác quản lý.

Theo Phó Cục trưởng Mai Sơn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Tài chính về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngành Thuế xác định việc tháo gỡ những vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một trong những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện.

Lắng nghe DN để tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế. Ảnh: GDT.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết số hồ sơ hoàn thuế tồn đọng hiện không nhiều, song vẫn còn một số trường hợp kéo dài. Cơ quan thuế sẽ tiếp tục rà soát, xử lý và trả lời cụ thể đối với từng hồ sơ doanh nghiệp phản ánh.

Ông Mai Sơn nhấn mạnh, hồ sơ đã tiếp nhận phải được thông tin rõ cho doanh nghiệp về số tiền được hoàn, số tiền không được hoàn, lý do và thời gian xác minh đối với những nội dung còn vướng mắc. Trường hợp chưa thể giải quyết đúng thời hạn, cơ quan thuế cần thông tin rõ để doanh nghiệp chủ động phối hợp.

Cùng với xử lý hồ sơ, ngành Thuế sẽ tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội và xây dựng cơ chế trao đổi trực tiếp để tiếp nhận, xử lý phản ánh kịp thời.

Đáng chú ý, Cục Thuế đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quy trình hoàn thuế. Theo định hướng này, hệ thống sẽ cung cấp sớm thông tin để doanh nghiệp chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ trước khi gửi; tiến tới tự động hóa một số khâu, hỗ trợ xử lý hoàn thuế nhanh hơn đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt.

Rà soát các vướng mắc liên quan thuế và hải quan

Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Trưởng ban Quản lý phát triển nguồn thu - Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, với xuất khẩu tại chỗ, việc hoàn thuế phải dựa trên tờ khai hải quan được mở đúng quy định. Trường hợp cơ quan hải quan xác định không đủ điều kiện mở tờ khai theo loại hình này, cơ quan thuế chưa có đủ hồ sơ để xử lý hoàn thuế. Nội dung này đang được xem xét trong quá trình sửa đổi Nghị định 08.

Đối với hàng hóa xuất khẩu vào kho ngoại quan, việc hoàn thuế được thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng. Doanh nghiệp cần lưu ý các công đoạn thực hiện trong khu phi thuế quan phải đủ cơ sở xác định hàng hóa được tiêu dùng tại khu vực này.

Đáng chú ý, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định cán bộ thuế không được gây khó khăn, ép doanh nghiệp không làm hoặc rút hồ sơ hoàn thuế. Doanh nghiệp được đề nghị phản ánh các trường hợp vi phạm; cơ quan thuế sẽ bảo mật thông tin người phản ánh và xử lý theo quy định. Ngành Thuế cũng dự kiến thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh trực tiếp.

Cục Thuế đồng thời nghiên cứu ứng dụng AI để phân nhóm các vướng mắc đã được giải đáp, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống chatbot hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu, nhận hướng dẫn thống nhất.

Về thời hạn giải quyết, cơ quan thuế cho biết trách nhiệm phải được xác định rõ; trường hợp xử lý quá hạn cần xem xét việc tính tiền chậm trả theo quy định và nguyên nhân dẫn đến chậm giải quyết.