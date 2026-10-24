Cam kết trách nhiệm, thực thi hiệu quả

Tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm này sẽ giúp kết quả phiên chất vấn sẽ nhanh chóng được cấp có thẩm quyền thực thi hiệu quả trong cuộc sống.

Phiên chất vấn của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về lĩnh vực môi trường diễn ra ngày 22-10. Ảnh: Thành Thái

Thời gian qua, lĩnh vực môi trường được nhận diện là một trong 5 điểm nghẽn cản trở phát triển Thủ đô. Vì vậy, thành phố đã triển khai thực hiện hệ thống giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm từng bước bảo đảm môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, lĩnh vực môi trường vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc và cấp bách, đòi hỏi phải được giải quyết đồng bộ hơn, quyết liệt hơn. Đây cũng chính là tinh thần của phiên chất vấn, khi phần đặt câu hỏi của đại biểu có chất lượng, mang tính xây dựng cao và phần giải trình, trả lời của cơ quan chức năng đều đi thẳng vào vấn đề, đồng thời đưa ra những cam kết giải quyết cụ thể.

Trên cơ sở kết quả phiên chất vấn, Thường trực HĐND thành phố đề nghị, UBND thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm với “đường găng” tiến độ cụ thể.

Các nhiệm vụ nổi bật được nêu thời hạn cụ thể. Đó là trong tháng 12-2026, thành phố phải hoàn thành việc rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách về vệ sinh môi trường, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đã phân cấp cho xã, phường, nhất là về kinh phí, nhân lực và điều kiện thực hiện.

Các xã, phường phải bảo đảm thu gom rác hằng ngày, không để tồn đọng tại khu dân cư, đường giao thông, đồng ruộng; hoàn thành các trạm tập kết, trung chuyển theo quy chuẩn trong năm 2026; khẩn trương ban hành đơn giá xử lý rác tại hai nhà máy điện rác trong năm 2026.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương rà soát tổng thể các điểm tập kết rác tồn đọng lâu năm, những bất cập trong xử lý rác, ô nhiễm ao hồ. Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát cụ thể, đề xuất hướng xử lý từng trường hợp. Thành phố phấn đấu giải quyết các tồn tại được nêu tại phiên chất vấn trong năm 2026.

Tổng lượng tro bay trong đốt rác phát điện, hiện tồn lưu khoảng 100.000 tấn, phải được hóa rắn, xử lý đáp ứng yêu cầu đối với chất thải thông thường trước khi đưa vào ô chôn lấp bảo đảm kỹ thuật. Thành phố phấn đấu hoàn thành các công việc phục vụ chôn lấp tạm thời trong tháng 12-2026.

Thành phố khẩn trương đưa 21 vị trí xử lý chất thải rắn xây dựng tạm thời vào hoạt động, hoàn thành trong năm 2026. Trong tháng 11-2026, cơ quan chức năng phải hoàn thành các quy định về cho thuê đất ngắn hạn và quản lý chất thải rắn xây dựng.

Cũng trong tháng 11-2026, Sở Xây dựng trình ban hành định mức, đơn giá tái chế chất thải xây dựng và đề xuất tăng tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế trong các công trình sử dụng vốn nhà nước. Cùng với đó, Sở cần tăng cường ứng dụng thiết bị định vị, camera và dữ liệu dùng chung để kiểm soát hành trình vận chuyển, xử lý phế thải, hoàn thành trong năm 2026.

Sở Y tế tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, chấm dứt tình trạng chất thải y tế lẫn vào rác sinh hoạt ngay trong năm 2026; đồng thời, có phương án dự phòng, bảo đảm chất thải y tế được xử lý an toàn, liên tục khi cơ sở xử lý tập trung gặp sự cố và ban hành ngay quy định thu gom chất thải rắn y tế trong tháng 11-2026.

Thành phố cũng sẽ hoàn thành kiểm kê khí thải trong tháng 10-2026, lắp đặt 15 trạm quan trắc trong năm 2026 theo đúng kế hoạch của UBND thành phố đề ra.

Với những cam kết trách nhiệm kèm theo “đường găng” tiến độ từ cơ quan có thẩm quyền, cử tri và nhân dân Thủ đô tin tưởng, bằng sự quyết liệt, đi đến cùng sự việc của Thường trực HĐND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố, lĩnh vực môi trường sẽ nhanh chóng có những chuyển biến thực chất và bền vững trong thực tiễn cuộc sống.

Vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm hiện nay là việc tổ chức thực hiện những cam kết sau chất vấn. Nói cách khác, thước đo thành công của phiên chất vấn chính là kết quả thực hiện cam kết, lời hứa của các cơ quan có thẩm quyền.

Vì lẽ đó, việc tổ chức thực hiện các cam kết trước HĐND thành phố, trước cử tri và nhân dân Thủ đô đòi hỏi tinh thần nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành liên quan. Công tác chỉ đạo, điều hành phải bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, rõ người, rõ việc, rõ kết quả, tạo sự chuyển biến thiết thực, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Đặc biệt, từ phiên chất vấn cho thấy, việc nắm chắc tình hình, thực trạng ngành, lĩnh vực phụ trách, trả lời thẳng thắn, giải trình rõ nhiều vấn đề đại biểu HĐND thành phố nêu thuộc phạm vi trách nhiệm là cơ sở tin tưởng các cam kết của lãnh đạo các sở, ban, ngành sớm thành hiện thực.

Qua hoạt động chất vấn, HĐND thành phố và các đại biểu HĐND thành phố không chỉ nêu ra những hạn chế, bất cập mà còn thể hiện trách nhiệm chung tay, đồng hành với UBND thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân Thủ đô.

Tinh thần ấy sẽ tiếp tục được phát huy qua việc Thường trực HĐND thành phố sẽ theo dõi, công khai cập nhật tiến độ thực hiện các cam kết trên các nền tảng số để cử tri và nhân dân thuận tiện theo dõi, tham gia giám sát. Đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ, chưa đạt yêu cầu sẽ phải giải trình, tiếp tục chất vấn khi cần thiết. Làm sao để mọi cam kết phải có kết quả thực chất, nhân dân cảm nhận được hằng ngày.

Chung tay với chính quyền thành phố, cử tri và nhân dân Thủ đô cũng cần đồng hành với cơ quan dân cử để theo dõi, giám sát các cam kết trong thực tiễn đời sống. Đây là giải pháp hiệu quả, thiết thực và đánh giá thực chất nhất các cam kết có được chuyển hóa thành kết quả, có tạo chuyển biến tích cực trong cuộc sống người dân hay không.