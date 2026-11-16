Cam kết bảo đảm quyền lợi cư dân Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

Phường Đống Đa đang triển khai chỉnh trang vỉa hè nhiều tuyến phố nhằm cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng không gian đi bộ. Trong đó, dự án chỉnh trang phố Thái Thịnh có tổng mức đầu tư hơn 25 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026.