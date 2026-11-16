Cam kết bảo đảm quyền lợi cư dân Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ
Sai phạm kéo dài tại các tòa nhà CT11, CT12A, CT12B, CT12C thuộc Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, không chỉ gây áp lực lên hạ tầng đô thị mà còn khiến hàng trăm hộ dân đối mặt nguy cơ di dời. Trước cơ chế đặc thù vừa được Hà Nội ban hành để xử lý các dự án vi phạm, vấn đề đặt ra là khắc phục sai phạm gắn với bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cam-ket-bao-dam-quyen-loi-cu-dan-khu-do-thi-kim-van-kim-lu-246261116213702696.htm