Cấm huy động phụ huynh đóng góp để tổ chức 20/11

Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Hoàng Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Yêu cầu được Bộ GD&ĐT đưa ra tại công văn gửi các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo đó, bộ yêu cầu các sở, cơ sở giáo dục lựa chọn nội dung và quy mô tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; bảo đảm sự ghi nhận, tri ân nhà giáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên đội ngũ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Các hoạt động cần được tổ chức theo hướng tinh gọn, thiết thực, ý nghĩa; không phô trương, hình thức, gây tốn kém, lãng phí. Bộ khuyến khích tổ chức các hoạt động tại cơ sở giáo dục, gắn với sinh hoạt chuyên môn, giáo dục truyền thống, xây dựng văn hóa học đường.

Các hoạt động không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập của các cơ sở giáo dục; không tạo thêm áp lực hoặc phát sinh công việc không cần thiết cho nhà giáo.

"Tuyệt đối không được huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học để tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Các cơ sở giáo dục cần chủ động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho nhà giáo và người học", Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Bên cạnh đó, bộ đề nghị các sở, trường tổ chức thăm hỏi, động viên nhà giáo lão thành, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ.

Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền cần được rà soát, giải quyết kịp thời; các vấn đề vượt thẩm quyền phải được kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo.

Bộ cũng yêu cầu biểu dương, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy, tâm huyết, sáng tạo, có thành tích xuất sắc và đóng góp thực chất cho sự nghiệp giáo dục. Trong đó, cần chú trọng ghi nhận những nhà giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.