Cụ thể, đại diện nước Ý là đội bóng đầu tiên khiến PSG phải chấp nhận chia điểm tại Champions League mùa này. Các học trò của HLV Gasperini đã chiến đấu kiên cường và sử dụng đấu pháp hợp lý, qua đó hạn chế tối đa sức tấn công của đối thủ.

Đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội so với Roma (66% so với 34% - theo Sofascore) và duy trì sức ép nghẹt thở lên hang phòng ngự đối phương. Tuy nhiên việc thiếu vắng 2 ngôi sao Kvaratskhelia – Doue khiến hàng công PSG thiếu đi sự sắc bén thường thấy.

Trái lại, tập thể Roma tổ chức vây ráp, gây sức ép liên tục lên những cầu thủ cầm bóng của PSG. Mỗi khi đối phương có ý định triển khai lên phía trên, các học trò của Gasperini sẽ ngay lập tức lao tới để tạo áp lực.

AS Roma khiến PSG gặp khó trong triển khai lối chơi (Ảnh: Getty Images)

Việc duy trì cấu trúc phòng ngự chặt chẽ, gần như là 1 kèm 1 khiến dàn sao của PSG phải rất khó khăn mới có thể triển khai lối chơi, đồng thời tiềm ẩn rủi ro mắc sai lầm trong nỗ lực thoát khỏi vòng vây mà đội khách tạo ra.

Bàn thắng mở tỷ số của Mario Hermoso là minh chứng rõ nét nhất cho nhận định trên. Xuất phát từ tình huống dâng cao pressing ở phần sân đối phương, trung vệ người Tây Ban Nha cướp bóng thành công từ chân Magnes Alikhouche.

Hermoso tiếp tục phối hợp với Mattias Soule, sau đó di chuyển vào trong vòng cấm và nhận đường trả ngược từ chân chạy cánh người Argentina, rồi kết thúc pha bóng bằng cú dứt điểm hạ gục Safonov.

Bàn thắng của Hermoso là kết tinh của sự lì lợm và ảnh hưởng từ chiến thuật của Gasperini (Ảnh: Getty Images)

Tính riêng trong hiệp 1, sau bàn thắng mở tỷ số, Roma có cho mình ít nhất 4 tình huống tương tự: tận dụng sai số của đối phương rồi tổ chức phản công chớp nhoáng, gây nên nhiều sóng gió trước khung thành của đội chủ nhà.

Một điểm rất hay trong đấu pháp mà Gasperini sử dụng là tuy các cầu thủ Roma chăm chỉ vây ráp, phá lối chơi của đối thủ, nhưng họ không bị cuốn theo hướng lên bóng của đội chủ nhà mà vẫn tổ chức phòng ngự đầy đủ lớp lang và linh hoạt trong cách sắp xếp vị trí.

Chính điều đó đã góp phần phong tỏa hàng công của PSG, đồng thời là nền tảng vững chắc để đội khách cầm chân nhà đương kim vô địch.

Sự năng nổ, chịu khó di chuyển của những cái tên trên hàng công như Santiago Castro hay Mattias Soule, Nicolo Pisilli cũng góp phần quan trọng trong việc hạn chế không gian cầm bóng của các cầu thủ chủ nhà.

Hàng công Roma cũng đóng góp đáng kể vào màn trình diễn ấn tượng của Roma (Ảnh: Getty Images)

Đồng thời nỗ lực của họ đã ngăn chặn, phong tỏa từ xa nguy cơ bị đối phương khoét sâu vào hai cánh, điều thường thấy trong phong cách tấn công của thầy trò Luis Enrique, khi các cầu thủ đội khách luôn trong trạng thái đủ người để phòng ngự, PSG buộc phải thường xuyên đánh vào khu vực trung lộ, từ đó tạo tiền đề cho Roma hóa giải những đường lên bóng của đối thủ.

Dù vậy, thầy trò Gasperini vẫn cần chú ý hơn nữa trong khâu phòng ngự các tình huống cố định. Bàn thua ở phút thứ 31 cũng xuất phát từ một quả đá phạt góc mà họ có thể làm tốt hơn.

Đây cũng không phải lần đầu điểm yếu này của Roma bị các đối thủ khai thác, nổi bật có thể kể đến trận thua ngược 3-4 trước Real Madrid, khi bàn thắng của Endrick cũng xuất phát từ một tình huống tương tự.

Mùa giải còn rất dài, tuy nhiên trận hòa trước nhà đương kim vô địch và những màn trình diễn tương đối ổn trước các “ông lớn” khác tại châu Âu khiến AS Roma trở thành một cái tên thú vị để theo dõi, bên cạnh những đại diện còn lại của bóng đá Ý như Como hay Inter, Napoli.