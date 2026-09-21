Cầm hòa Inter Miami 2-2, San Diego chính thức giành vé vào vòng 1/16 MLS

📊 Xem thống kê chi tiết trận Inter Miami 2-2 San Diego: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-inter-miami-2-2-san-diego-man-ruot-duoi-ty-so-man-nhan-465812.html

Inter Miami2 - 2San DiegoKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Inter Miami tiếp đón San Diego.

12'A. Dreyer mở tỷ số cho San Diego

Phút 12, A. Dreyer tỏa sáng đưa San Diego vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Inter Miami. Nếu giữ nguyên tỷ số này, San Diego sẽ củng cố 30 điểm và nắm chắc tấm vé bước vào vòng 1/16.

23'Messi tỏa sáng đưa trận đấu về vạch xuất phát

Phút 23, L. Messi đã kịp thời lên tiếng với bàn thắng quý giá giúp Inter Miami gỡ hòa 1-1. Tỷ số được san bằng mang lại thế trận cân bằng trên sân Nu Stadium, trong khi nếu giữ tỷ số này, San Diego vẫn tạm thời nắm suất đi tiếp vào vòng 1/16.

33'I. Murphy nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 33, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo đối với I. Murphy bên phía San Diego sau một pha phạm lỗi. Trong thế trận đang hòa 1-1, đội khách cần giữ cái đầu lạnh để bảo toàn kết quả, bởi nếu giữ tỷ số này họ sẽ tạm đủ điểm để cầm chắc tấm vé vào vòng 1/16.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

52'VAR từ chối bàn thắng của San Diego

Phút 52, M. Ingvartsen đưa được bóng vào lưới nhưng công nghệ VAR đã can thiệp và xác định lỗi việt vị. Bàn thắng không được công nhận, khiến San Diego bỏ lỡ cơ hội tái lập thế dẫn bàn và tỷ số vẫn giữ nguyên 1-1.

62'San Diego làm mới hàng công với Bakambu

Phút 62, San Diego quyết định tăng cường sức ép khi tung C. Bakambu vào sân thay thế vị trí của M. Ingvartsen. Khi tỷ số đang là 1-1, đội khách rất muốn tìm kiếm thêm bàn thắng để củng cố thế trận, dù chỉ cần giữ tỷ số này thì họ cũng đã tạm nắm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng 1/16.

65'Thẻ vàng cho Y. Bright của Inter Miami

Phút 65, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Y. Bright bên phía Inter Miami sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Nu Stadium đang diễn ra vô cùng giằng co khi tỷ số vẫn duy trì 1-1, kết quả mà nếu giữ nguyên thì San Diego tạm thời chắc suất đi tiếp vào vòng 1/16.

69'Inter Miami làm mới tuyến giữa với A. Shaw

Phút 69, Inter Miami quyết định điều chỉnh nhân sự khi rút M. Galarza ra nghỉ để nhường chỗ cho A. Shaw. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm đột biến nhằm hướng tới chiến thắng trọn vẹn tại sân Nu Stadium.

69'Inter Miami làm mới đội hình ở phút 69

Phút 69, Inter Miami có sự điều chỉnh nhân sự khi S. Reguilon được tung vào sân thế chỗ cho F. Caicedo. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự thay đổi này có thể nhằm tăng cường sự chắc chắn cũng như tạo nét đột biến mới bên hành lang cánh.

74'San Diego điều chỉnh nhân sự ở hàng phòng ngự

Phút 74, San Diego thực hiện sự thay đổi người khi rút I. Murphy ra nghỉ để nhường chỗ cho C. McVey. Động thái này giúp đội khách làm mới tuyến dưới trong bối cảnh Murphy trước đó đã phải nhận một thẻ vàng.

74'San Diego làm mới tuyến giữa với A. Alvarado Jr

Phút 74, San Diego quyết định có sự điều chỉnh nhân sự khi rút A. Godoy ra nghỉ để nhường chỗ cho A. Alvarado Jr, nhằm làm mới năng lượng cho đội bóng trong giai đoạn then chốt của trận đấu.

75'L. Suarez đưa Inter Miami vượt lên dẫn trước

Phút 75, nhận đường kiến tạo từ R. de Paul, L. Suarez dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Inter Miami. Bàn thắng quan trọng giúp đội bóng áo hồng lật ngược thế cờ sau khi bị dẫn trước ở đầu trận đấu.

82'A. Shaw nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 82, A. Shaw bên phía Inter Miami phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng khi tỷ số đang là 2-2.

82'A. Dreyer gỡ hòa 2-2 cho San Diego

Phút 82, A. Dreyer kịp thời lên tiếng ghi bàn quý giá giúp San Diego san bằng tỷ số 2-2 trước Inter Miami. Nếu giữ nguyên kết quả hòa này, San Diego với 30 điểm tạm tính sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

88'Inter Miami làm mới hàng công ở phút 88

Phút 88, Inter Miami thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Pinter được tung vào sân để thế chỗ G. Berterame. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 đầy căng thẳng, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm đột biến ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

90'San Diego thay người củng cố đội hình

Phút 90, San Diego có sự điều chỉnh nhân sự khi S. Vines được tung vào sân thay cho D. Thorhallsson. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, sự thay đổi này có thể nhằm tăng cường sự chắc chắn cho đội khách ở những phút cuối. Nếu giữ tỷ số này, San Diego sẽ có 30 điểm và chính thức giành vé vào vòng 1/16.

KTKết thúc: Inter Miami 2-2 San Diego

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 08:16 21/09/2026

Trận chạm trán giữa Inter Miami và San Diego diễn ra vào lúc 06:00 ngày 21/09/2026 trên sân vận động Nu Stadium đang thu hút nhiều sự chú ý. Điểm nhấn lớn nhất trước giờ bóng lăn nằm ở việc cả hai câu lạc bộ đều đang vận hành lối chơi tấn công sắc sảo với những ngòi nổ chất lượng nơi tuyến đầu, mở ra viễn cảnh về một thế trận mở và giàu tính cống hiến.

Sức mạnh tấn công định hình cục diện trận đấu

Điểm chung nổi bật nhất của Inter Miami lẫn San Diego trong giai đoạn này chính là hiệu suất hoạt động đầy ấn tượng của hàng tiền đạo. Hai đội đều chủ động triển khai bóng nhanh, sẵn sàng đẩy cao đội hình nhằm gây áp lực liên tục lên phần sân đối phương. Triết lý ưu tiên mặt trận tấn công giúp các pha lên bóng của cả hai bên đạt được tốc độ cũng như độ đột biến cao.

Tại sân vận động Nu Stadium, nhiều khả năng đôi bên sẽ không ngần ngại lựa chọn cách nhập cuộc chủ động. Việc sở hữu những chân sút có khả năng chuyển hóa cơ hội tốt hứa hẹn biến khu vực trung tuyến thành điểm nóng tranh chấp, nơi tốc độ luân chuyển bóng và các đường chọc khe sắc bén sẽ quyết định cơ hội ghi bàn.

Tương quan phong độ và điểm số hiện tại

Bên phía San Diego, đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 30 điểm có được. Xét trong 5 trận đấu gần nhất, San Diego ghi nhận 2 trận thắng và 3 trận thua. Đáng chú ý, phong độ của đại diện này đang có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ khi họ liên tiếp giành trọn 2 chiến thắng ở các lượt trận vừa qua, qua đó khép lại chuỗi 3 trận thua trước đó để tìm lại sự hưng phấn.

Trong khi đó, phong độ của Inter Miami lại cho thấy những gam màu có phần trái ngược. Thống kê qua 5 trận gần nhất cho thấy đội bóng trải qua 3 trận hòa, 1 trận thắng và 1 trận thua. Sau quãng thời gian liên tục chia điểm với 3 trận hòa, Inter Miami từng tìm lại niềm vui bằng một trận thắng nhưng ngay sau đó lại phải nhận thất bại ở lần ra sân gần nhất.

Kỳ vọng thế trận cởi mở tại Nu Stadium

Dù có sự khác biệt về quỹ đạo phong độ trong các vòng đấu vừa qua, sự sắc bén nơi hàng công vẫn là bệ đỡ đáng tin cậy của cả Inter Miami lẫn San Diego. Với tâm lý thoải mái và khuynh hướng chơi trực diện, cuộc đọ sức tại sân vận động Nu Stadium được kỳ vọng sẽ cống hiến những màn đôi công hấp dẫn, nơi đội bóng nào tận dụng tốt hơn các kẽ hở nơi hàng thủ đối phương sẽ nắm giữ lợi thế trên sân.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)