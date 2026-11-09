Cấm gây sức ép để nâng điểm cho học sinh

Học sinh trường Tiểu học Chu Văn An (phường Việt Hưng, Hà Nội) trong tiết học Toán. Ảnh: Đinh Hà.

Yêu cầu thuộc quyết định triển khai Chỉ thị số 37 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo, Bộ GD&ĐT vừa ban hành.

Trong đó, bộ đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Cụ thể, Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy chế thi, quy định kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, cuối khóa ở tất cả cấp học, trình độ đào tạo.

Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin nghiên cứu bổ sung nhận diện phương thức gian lận mới, nhất là sử dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị công nghệ cao để gian lận; quy định rõ hành vi bị nghiêm cấm, quy trình kiểm soát, cơ chế kiểm soát chéo, lưu vết, trách nhiệm giải trình.

Vụ Tổ chức cán bộ được giao chủ trì đổi mới thi đua, khen thưởng, chống bệnh thành tích. Bộ nhấn mạnh không lấy riêng tỷ lệ người học khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp, kết quả thi làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân.

"Nghiêm cấm chỉ đạo, gây sức ép hoặc can thiệp trái quy định nhằm nâng điểm, nâng tỷ lệ tốt nghiệp, làm sai lệch kết quả học tập, kết quả thi hoặc che giấu vi phạm", Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Bộ GD&ĐT giao Cục Quản lý chất lượng hướng dẫn sử dụng camera, thiết bị rà soát kim loại tại khâu có nguy cơ cao, trước hết với kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi chọn học sinh giỏi quốc gia; xây dựng lộ trình thi trên máy tính. Vụ Giáo dục phổ thông hướng dẫn các Sở GD&ĐT xây dựng ngân hàng câu hỏi; xây dựng cơ sở dữ liệu phân tích, đối sánh kết quả để cảnh báo bất thường.

Vụ Giáo dục đại học, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên chủ trì hướng dẫn cơ sở đào tạo hoàn thiện quy định liêm chính học thuật; phòng ngừa, xử lý đạo văn, sao chép, thuê làm bài, học thay, thi hộ, gian lận trong nghiên cứu khoa học, sử dụng trí tuệ nhân tạo trái quy định trong học tập, nghiên cứu, bảo vệ luận văn, luận án.

Các đơn vị phải đổi mới phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá theo hướng coi trọng quá trình và sản phẩm học tập, nghiên cứu khoa học; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống gian lận trong nghiên cứu khoa học, thi kết thúc học phần, thi cuối khóa, bảo vệ luận văn, luận án.

Tháng 10/2026, Thủ tướng có Chỉ thị tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo, trong đó có nhiều nội dung giao bộ trưởng Bộ GD&ĐT thực hiện có thời hạn trong tháng 11 và tháng 12 năm nay.

Chỉ thị của Thủ tướng được đưa ra trong bối cảnh ở một số nơi, việc dạy học, kiểm tra, đánh giá và công tác tổ chức thi chưa phản ánh đúng thực chất chất lượng dạy và học; hành vi gian lận, vi phạm quy chế thi, thậm chí vi phạm nghiêm trọng trong công tác thi, vi phạm sự liêm chính trong học tập, nghiên cứu khoa học vẫn còn xảy ra.