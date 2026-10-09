Cam Đường trao 96 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Quang cảnh chương trình.

Với tinh thần “Phụ nữ Cam Đường kết nối yêu thương - hướng về cộng đồng”, tại chương trình, 96 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận quà của chương trình. Mỗi suất trị giá 700.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền mặt, 20 kg gạo và đồng phục hội viên.

Kinh phí và vật chất để tổ chức chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai, các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm trên địa bàn phường Cam Đường chung tay đóng góp.

Các đại biểu và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn dự chương trình.

Những phần quà là nguồn động viên, giúp chị em thêm vững tin, có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Qua đó, hội viên tiếp tục phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Các phần quà được trao cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa hướng tới Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng; tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, để không hội viên nào bị bỏ lại phía sau.