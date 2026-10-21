Cấm đường Trần Hưng Đạo ở khu vực Gia Nghĩa để chờ khắc phục sạt trượt

Đường Trần Hưng Đạo xảy ra sụt trượt nghiêm trọng từ tháng 10/2026

Đoạn cấm từ vị trí giao với tuyến đường mở mới lên đường Lê Duẩn, cạnh trụ sở Công ty Điện lực Lâm Đồng (cơ sở phía Tây), đến đường Nguyễn Trung Trực, thuộc tổ dân phố 1, phường Nam Gia Nghĩa.

Thời gian cấm đường bắt đầu từ 17 giờ ngày 20/10 đến khi có thông báo mới.

Theo UBND phường Nam Gia Nghĩa, những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến tình trạng sụt trượt diễn biến nhanh, phức tạp, xuất hiện thêm nhiều vết nứt mới. Độ sụt lún được theo dõi trong 3 ngày gần đây đã vượt 40 cm.

Từ chiều 20/10, UBND phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) đã cấm người dân lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo

Để bảo đảm an toàn giao thông và tính mạng người dân, phường Nam Gia Nghĩa đã thiết lập rào chắn, barie, cấm các phương tiện và người tham gia giao thông đi qua đoạn đường Trần Hưng Đạo.

Trong thời gian này, người dân có thể lưu thông theo đường Đinh Tiên Hoàng về phía Sùng Đức hoặc đi theo đường Thái Phiên, qua các tuyến đường tổ dân phố lân cận để ra Quốc lộ 14 và ngược lại.

UBND phường Nam Gia Nghĩa giao các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, bảo đảm rào chắn, biển báo và đèn cảnh báo ban đêm; đồng thời phân luồng giao thông, theo dõi diễn biến sụt trượt để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Công an phường được giao tăng cường tuần tra, ngăn chặn việc tự ý tháo dỡ rào chắn để lưu thông qua khu vực nguy hiểm. Các lực lượng quân sự, y tế và đoàn thể sẵn sàng phối hợp cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ di dời người và tài sản của các hộ dân ở khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Địa phương yêu cầu các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn đối với hệ thống điện, cấp nước, phòng cháy, chữa cháy và cáp viễn thông; đồng thời khuyến cáo người dân tuân thủ hướng dẫn phân luồng, không đi vào khu vực đã cấm để phòng ngừa tai nạn.

Dự án đường Trần Hưng Đạo được đầu tư 81 tỷ đồng. Vào tháng 8/2018, đoạn đường trên đã xảy ra sự cố sụt trượt. Tuy nhiên từ thời điểm đó, công trình được khắc phục sửa chữa tạm, tạo điều kiện để người dân lưu thông qua tuyến đường.

Từ đầu tháng 10/2026 tới nay, công trình bị sụt lún nghiêm trọng.