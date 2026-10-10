Cam Đường tổ chức Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi năm 2026

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng.

Giải đấu có 16 đội tham gia, gồm 10 đội nam và 6 đội nữ, thi đấu ở 3 nội dung: Nam, nữ và đồng đội nam nữ. Mỗi nội dung chia thành 2 bảng, các đội thi đấu vòng tròn để chọn ra 2 đội xuất sắc vào vòng trong.

16 đội bóng tham dự giải.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào thi đấu ở nội dung nam và nữ. Trên sân, các vận động viên cao tuổi thi đấu nhiệt tình, quyết tâm, thể hiện tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe và giữ vững phong trào thể thao ở địa phương.

Thi đấu nội dung của nam.

Thi đấu nội dung của nữ.

Những năm qua, phong trào bóng chuyền hơi của người cao tuổi phường Cam Đường phát triển mạnh, giành nhiều thành tích cao ở các giải tỉnh và toàn quốc. Giải đấu lần này tiếp tục khẳng định tinh thần “Tuổi cao ý chí càng cao”, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, thể thao sôi nổi trong cộng đồng.

Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra trưa 11/10.