Cam Đường tổ chức Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi năm 2026
Sáng 10/10, phường Cam Đường khai mạc Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi năm 2026, hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam.
Giải đấu có 16 đội tham gia, gồm 10 đội nam và 6 đội nữ, thi đấu ở 3 nội dung: Nam, nữ và đồng đội nam nữ. Mỗi nội dung chia thành 2 bảng, các đội thi đấu vòng tròn để chọn ra 2 đội xuất sắc vào vòng trong.
Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào thi đấu ở nội dung nam và nữ. Trên sân, các vận động viên cao tuổi thi đấu nhiệt tình, quyết tâm, thể hiện tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe và giữ vững phong trào thể thao ở địa phương.
Những năm qua, phong trào bóng chuyền hơi của người cao tuổi phường Cam Đường phát triển mạnh, giành nhiều thành tích cao ở các giải tỉnh và toàn quốc. Giải đấu lần này tiếp tục khẳng định tinh thần “Tuổi cao ý chí càng cao”, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, thể thao sôi nổi trong cộng đồng.
Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra trưa 11/10.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/cam-duong-to-chuc-giai-bong-chuyen-hoi-nguoi-cao-tuoi-nam-2026-post911586.html