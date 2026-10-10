Cam Đường thúc đẩy chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp

Dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cam Đường; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; đại diện các tổ dân phố, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Thời gian qua, phường Cam Đường đã quyết liệt triển khai chuyển đổi số và đạt được một số kết quả nổi bật như: 100% thủ tục hành chính (gồm 426 thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền phường được xử lý trực tuyến mức độ toàn trình/một phần; 95% các cơ sở kinh doanh, 98% tiểu thương tại các tuyến phố, chợ trên địa bàn áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt (mã QR, chuyển khoản); 100% các tổ dân phố thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân và hộ kinh doanh…

Quang cảnh hội nghị hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và Ngày Công dân số.

Tại chương trình, các đại biểu nghe báo cáo triển khai “Người Cam Đường số”, kế hoạch xây dựng thôn số, thôn thông minh phường Cam Đường giai đoạn 2026 - 2030; phổ biến Nghị định 80 hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các ứng dụng, phần mềm hỗ trợ kinh doanh như: eshop, Cukcuk, Tendo cũng được các đơn vị cung cấp dịch vụ giới thiệu đến các đại biểu.

Trao các phần quà cho khu dân cư, hộ kinh doanh.

Nhân dịp này, ban tổ chức đã bàn giao thiết bị máy tính, máy in cho đại diện tổ dân phố. Các doanh nghiệp tặng 10 hộ kinh doanh gói dịch vụ 1 năm sử dụng phần mềm bán hàng và tặng UBND phường 1 năm sử dụng dịch vụ hội nghị truyền hình Viettel Meeting.

Cũng trong chiều 10/10, phường Cam Đường tổ chức hội nghị sơ kết Câu lạc bộ Doanh nhân Cam Đường 9 tháng năm 2026 và gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn phường nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) nhằm tri ân, ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của phường Cam Đường.

Theo thống kê của UBND phường, trên địa bàn phường có 741 doanh nghiệp đang hoạt động, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực thương mại, xây dựng, vận tải, cung ứng vật liệu xây dựng, nông lâm sản và dịch vụ kỹ thuật.

Quang cảnh Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân của phường Cam Đường

Tính đến ngày 30/9, trên địa bàn phường có 168 doanh nghiệp thành lập mới bằng 110% kế hoạch năm 2026. Đặc biệt, công tác phát triển hộ kinh doanh đạt kết quả nổi bật. Tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn là 2.305 hộ, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau; trong đó có 883 hộ kinh doanh thành lập mới, đạt 275% kế hoạch năm, vượt 563 hộ so với chỉ tiêu được giao.

Giới thiệu quỹ đất, trụ sở; quy hoạch khu, cụm công nghiệp đến các doanh nghiệp để kết nối, thu hút đầu tư.

Tại chương trình, cơ quan chuyên môn đã giới thiệu các trụ sở, đất đai trên địa bàn phường và quy hoạch khu, cụm công nghiệp trên địa bàn để kết nối, thu hút đầu tư; phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh và kêu gọi đóng góp an sinh xã hội.

Đại diện các doanh nghiệp trao hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Hùng Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khẳng định đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đã phát huy tinh thần đổi mới, bản lĩnh, sáng tạo và khát vọng phát triển. Các doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, đầu tư mở rộng quy mô, tích cực đóng góp cho công tác an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh, góp phần để phường Cam Đường ngày càng "Xanh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Lãnh đạo phường Cam Đường tặng hoa chúc mừng đại diện các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Cam Đường mong muốn các doanh nghiệp thường xuyên tương tác, trao đổi, thẳng thắn phản ánh ngay những vướng mắc của doanh nghiệp đến cấp ủy, chính quyền. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp đầu tư thỏa đáng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường kết nối với các hộ kinh doanh nhỏ, chia sẻ kinh nghiệm, tạo thành chuỗi liên kết bền vững.