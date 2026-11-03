Cam Đường nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch Công viên văn hóa Đền Đôi Cô và Chùa Cam Lộ

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hùng Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn - Chủ tịch UBND phường.

Quang cảnh hội nghị nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch và thiết kế kiến trúc sơ bộ Công viên văn hóa Đền Đôi Cô Cam Đường và Chùa Cam Lộ.

Đại diện đơn vị tư vấn, ông Vũ Hồng Phong - Phó Giám đốc Ban Quản lý quy hoạch và Kiến trúc thuộc Tập đoàn T&T Group, trình bày ý tưởng quy hoạch tổng thể, định hướng tổ chức không gian và phương án thiết kế kiến trúc sơ bộ khu vực Đền Đôi Cô và Chùa Cam Lộ.

Theo đề xuất, khu vực được nghiên cứu phát triển thành công viên chuyên đề về văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu, kết hợp không gian văn hóa Phật giáo tại Chùa Cam Lộ. Phương án chú trọng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống; khai thác cảnh quan hiện có, tổ chức hài hòa không gian tâm linh, sinh thái và tiện ích phục vụ cộng đồng, du khách.

Các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến về ý tưởng quy hoạch và thiết kế kiến trúc sơ bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về định hướng phát triển không gian, bảo tồn công trình tín ngưỡng hiện hữu, kết nối hạ tầng và sự phù hợp với quy hoạch chung. Các ý kiến là cơ sở để đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn di sản với định hướng phát triển đô thị và nhu cầu của người dân.

Phối cảnh ý tưởng quy hoạch Công viên văn hóa Đền Đôi Cô Cam Đường và Chùa Cam Lộ.

Việc nghiên cứu quy hoạch công viên được kỳ vọng góp phần gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng của phường Cam Đường trong tổng thể phát triển đô thị Lào Cai.