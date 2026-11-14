Cam Đường (Lào Cai): Chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất hỗ trợ hộ dân sửa nhà

Hiện trạng nhà ở của gia đình ông Lê Xuân Bồng tại Tổ 34, phường Cam Đường xuất hiện nhiều vết nứt lớn, sụt lún rõ rệt sau khi đơn vị thi công đổ khối lượng lớn đất sát chân công trình kè đường 23/9.

Gia đình kiến nghị kiểm tra hiện trạng nhà

Theo phản ánh của ông Lê Xuân Bồng, trú tại Tổ 34, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, trong quá trình thi công dự án Kè chống sạt lở đường 23/9, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đức tập kết một lượng đất lớn tại khu vực chân kè, gần nhà gia đình ông.

Ông Bồng cho rằng việc đổ đất cùng hoạt động của phương tiện cơ giới có liên quan đến những vết nứt xuất hiện tại tường, móng và trần nhà. Gia đình đã gửi đơn đến UBND phường, đề nghị kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lý.

Đơn thư phản ánh của hộ gia đình ông Lê Xuân Bồng trú tại Tổ 34, phường Cam Đường.

Ghi nhận của phóng viên tại nhà ông Bồng cho thấy một số vị trí tường, nền và chân móng có vết nứt. Trong bối cảnh địa bàn Lào Cai thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, nguy cơ sạt trượt đất cao, những lo lắng của người dân về sự an toàn của công trình nhà ở là điều dễ hiểu.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, UBND phường Cam Đường ban hành Văn bản số 3516/UBND-VP trả lời công dân, trong đó nhận định việc thi công công trình kè đường 23/9 không gây ảnh hưởng đến kết cấu ngôi nhà. Gia đình ông Bồng chưa đồng tình với nội dung này.

UBND phường giao chủ đầu tư phối hợp giải quyết

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Duy Tuyến, Phó Chủ tịch UBND phường Cam Đường, cho biết địa phương đã tiếp nhận đơn kiến nghị, ban hành văn bản trả lời và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường trực tiếp phối hợp giải quyết vụ việc.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cam Đường - đơn vị chủ đầu tư cho biết, ngày 12/11/2026, đại diện UBND phường, Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công đã làm việc trực tiếp với gia đình ông Bồng.

Văn bản số 3516/UBND-VP của UBND phường Cam Đường trả lời hộ gia đình ông Lê Xuân Bồng ngày 26/9/2026.

Theo thông tin ông Dũng cung cấp, kết quả kiểm tra trước đó ghi nhận các vết nứt tại bể nước, tường nhà bếp, nền hiên; phần đất taluy phía sau nhà bếp có nguy cơ sụt sạt.

Ông Dũng cho biết, căn cứ kết quả theo dõi chuyển vị, phía chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn giữ quan điểm công trình không gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu ngôi nhà. Đồng thời, các đơn vị thống nhất phương án hỗ trợ tài chính để gia đình sửa chữa, ổn định đời sống.

Công ty Minh Đức cam kết chi trả trong bảy ngày

Theo nội dung buổi làm việc được cung cấp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cam Đường và Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đức thống nhất hỗ trợ gia đình ông Bồng 100 triệu đồng. Đại diện Công ty Minh Đức ghi cam kết trong biên bản về việc chi trả đầy đủ khoản tiền này trong vòng bảy ngày kể từ ngày 12/11/2026.

Về phía gia đình, ông Bồng đồng ý nhận khoản hỗ trợ để sửa chữa, cải tạo nhà ở, ổn định cuộc sống. Theo thông tin về biên bản, gia đình cam kết chấm dứt gửi đơn liên quan đến sự việc sau khi nhận đủ tiền.

Đại diện đơn vị thi công ghi cam kết bằng tay sẽ hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng trong vòng 7 ngày kể từ ngày 12/11/2026.

Từ quá trình giải quyết vụ việc, bài học rút ra là cần ghi nhận đầy đủ hiện trạng công trình lân cận trước khi thi công, duy trì theo dõi trong quá trình thực hiện và kiểm tra kịp thời khi người dân phản ánh. UBND phường, chủ đầu tư và nhà thầu cần phối hợp cung cấp thông tin, làm rõ căn cứ chuyên môn và theo dõi việc thực hiện các nội dung đã thống nhất. Khoản hỗ trợ sửa chữa cần đi cùng việc kiểm tra kết quả khắc phục, hướng đến bảo đảm an toàn nơi ở và ổn định sinh hoạt của người dân./.