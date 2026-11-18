Theo báo cáo của phường Cam Đường, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được tỉnh giao là 493,373 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách phường 267,218 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 225 tỷ đồng và nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa 1,155 tỷ đồng.

9 tháng năm 2026, Cam Đường được UBND tỉnh khen thưởng là tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Đến hết ngày 17/11, tổng số vốn đã giải ngân đạt 430,733 tỷ đồng, tương đương 87,3% kế hoạch.

Đáng chú ý, nguồn ngân sách phường đã giải ngân 242,622 tỷ đồng, đạt 90,7% kế hoạch; nguồn ngân sách tỉnh giải ngân 187,917 tỷ đồng, đạt 84%. Riêng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa mới giải ngân 194 triệu đồng, đạt 16,8%.

So với thời điểm kết thúc tháng 10, tiến độ giải ngân đã có chuyển biến tích cực. Khi đó, tổng vốn giải ngân đạt 394,756 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch tỉnh giao. Như vậy, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10 đến ngày 17/11, giá trị giải ngân tăng thêm gần 36 tỷ đồng.

Trước đó, Cam Đường đã được UBND tỉnh Lào Cai khen thưởng là tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2026. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đầu tư công.

Đến hết ngày 17/11, tổng số vốn đã giải ngân của phường Cam Đường đạt 430,733 tỷ đồng, tương đương 87,3% kế hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn vẫn còn chậm. Bởi, khối lượng công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng trên địa bàn còn lớn. Trong tháng 10, phường đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 50 hộ gia đình, cá nhân và quyết định thu hồi đất đối với 9 hộ. Phường cũng ban hành quyết định giao đất cho 94 hộ và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện 12 dự án.

Theo kế hoạch, phường tập trung huy động lực lượng, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại 55 dự án trên địa bàn; ưu tiên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài, đồng thời đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định thiết kế, dự toán các công trình giao thông và hạ tầng trọng điểm.

Phường Cam Đường đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại 55 dự án trên địa bàn.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục tăng cường đối thoại, vận động người dân đồng thuận trong bàn giao mặt bằng; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh. Đối với các dự án tồn đọng, chậm tiến độ, phường tập trung rà soát, xác định rõ khó khăn để có giải pháp tháo gỡ, hạn chế tình trạng kéo dài gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Địa phương tiếp tục tăng cường đối thoại, vận động người dân đồng thuận trong bàn giao mặt bằng.

Để giải ngân 62,64 tỷ đồng còn lại trong năm 2026, phường Cam Đường cần tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ từng dự án và giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng. Việc nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện sẽ góp phần giúp phường hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.