Cấm đường đèo Nha Sam, dân làng Canh Tiến lo nguy cơ bị cô lập

Nguyên nhân do ảnh hưởng của mưa lớn, nước từ trên núi đổ xuống xối xả, tràn qua mặt đường, kéo theo đất đá. Tình trạng này khiến việc đi lại qua khu vực đèo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước diễn biến trên, chính quyền xã đã yêu cầu người dân và các phương tiện không lưu thông qua tuyến đường cho đến khi bảo đảm điều kiện an toàn.

Lãnh đạo UBND xã Canh Vinh cho hay, người dân làng Canh Tiến cũng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm để ứng phó với tình huống giao thông bị chia cắt.

Đèo Nha Sam là tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào làng Canh Tiến, nơi có địa hình cách trở, được bao quanh bởi những dãy núi hiểm trở.

Mưa lớn, nước từ trên núi đổ xuống xối xả, tràn qua mặt đường, kéo theo đất đá.

Từ khi tuyến đường qua đèo Nha Sam được sửa chữa, nâng cấp, việc đi lại của người dân đã thuận lợi hơn. Con đường góp phần kết nối làng Canh Tiến với bên ngoài, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuyến đường dài hơn 13km, có tổng mức đầu tư khoảng 156 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Rào chắn cấm qua lại đèo Nha Sam.

Làng Canh Tiến hiện có 178 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Ba Na và Chăm. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi và sản xuất nương rẫy.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đi qua khu vực đèo Nha Sam khi đang có nguy cơ sạt lở, đất đá tràn xuống đường; không tìm cách vượt qua các vị trí bị phong tỏa để tránh xảy ra tai nạn.