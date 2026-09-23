Cam Đường đẩy nhanh tiến độ các dự án

Năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cam Đường được giao triển khai 33 dự án, gồm 21 dự án chuyển tiếp và 12 dự án khởi công mới với tổng vốn hơn 660 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị giải ngân hơn 260 tỷ đồng, đạt gần 40% kế hoạch phường giao và 56% kế hoạch tỉnh giao.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cam Đường, đơn vị đang rà soát từng dự án, xác định cụ thể khối lượng công việc, tiến độ thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tập trung xử lý. Trong đó, giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt, tác động trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư. “Chúng tôi phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát từng trường hợp còn vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân để có phương án xử lý. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đơn vị tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết”, ông Dũng cho biết.

Thực tế, giải phóng mặt bằng vẫn là “điểm nghẽn” trong triển khai một số dự án trên địa bàn phường Cam Đường. Ông Nguyễn Xuân Nhẫn - Chủ tịch UBND phường Cam Đường cho biết: “Chúng tôi xác định tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước. Khi cán bộ xuống địa bàn, trực tiếp gặp gỡ người dân, hiểu được tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc của từng trường hợp thì việc tổ chức thực hiện chính sách sẽ sát thực tế hơn, tạo sự đồng thuận cao hơn”.

Dự án Tiểu khu đô thị số 10 là một ví dụ. Dự án do Công ty Cổ phần Minh Sơn làm chủ đầu tư, khởi động từ năm 2016 với quy mô hơn 40 ha. Do vướng mắc kéo dài về GPMB, tiến độ dự án từng bị ảnh hưởng. Năm 2026, chính quyền địa phương cùng các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động. Đến tháng 6/2026, các trường hợp còn lại cơ bản hoàn tất bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án triển khai đồng bộ. Bà Tô Thị Hoan - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Sơn cho biết: “Tháo gỡ khó khăn về mặt bằng giúp doanh nghiệp có điều kiện huy động nguồn lực, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng và triển khai dự án”.

Cùng với giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cam Đường tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công phù hợp. Với công trình trong khu dân cư, phương án thi công được chia thành từng phần để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, thanh toán kịp thời, góp phần đẩy nhanh giải ngân.

Trên địa bàn phường hiện triển khai nhiều dự án phục vụ phát triển đô thị, tạo cảnh quan và bảo đảm an sinh xã hội như: Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật dọc đường Chiềng On (giai đoạn 1); Khu tái định cư phường Xuân Tăng phục vụ Dự án Trường đại học Fansipan; Khu cây xanh cảnh quan phường Bình Minh; các công trình khắc phục sụt sạt tại khu dân cư ngõ 1 đường 23/9, đường Cao Xuân Quế, Đinh Gia Quế; cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Phú và đường Lê Thanh...

Tại Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước chống ngập úng đường Lê Thanh, đoạn nút giao với đường Lê Văn Thiêm. Khối lượng thi công đạt khoảng 95% giá trị công trình. Các hạng mục còn lại gồm thảm bê tông nhựa hoàn trả một số tuyến đường; hoàn trả mái kè, lan can kè suối Ngòi Đum; thi công tuyến cống hộp 60x80 dài 43 m trên đường N4 và lắp đặt đường ống gom nước thải HDPE D400. Tổng khối lượng chưa thi công theo hợp đồng khoảng 1,2 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026. Việc thi công trong khu dân cư được tổ chức theo từng phần, bảo đảm an toàn, giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Thời gian tới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cam Đường tiếp tục rà soát tiến độ từng công trình, tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công; đồng thời thực hiện kịp thời nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành. Qua đó, phấn đấu đưa các dự án về đích theo kế hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hoàn thiện hạ tầng và tạo thêm dư địa phát triển cho phường.