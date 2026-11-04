Cam Đường: Đấu giá thành công 95 thửa đất ở, thu hơn 182,4 tỷ đồng

Đông đảo khách hàng tham gia phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại Tiểu khu đô thị số 5, phường Cam Đường.

Phiên đấu giá thu hút 257 khách hàng tham gia. Tổng diện tích 95 thửa đất được đưa ra đấu giá là 14.055,4 m²; diện tích từng thửa dao động từ 118,8 m² đến 350 m². Giá khởi điểm từ 8 triệu đồng/m², được xác định theo vị trí và diện tích từng thửa đất.

Tham dự, theo dõi phiên đấu giá có đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai, Phòng Kinh tế phường Cam Đường và các đơn vị liên quan.

Theo kết quả công bố, 100% số thửa đất đưa ra đấu giá đều có khách hàng trúng đấu giá, với tổng giá trị đạt hơn 182,4 tỷ đồng, cao hơn gần 69,2 tỷ đồng so với tổng giá khởi điểm.

Đáng chú ý, thửa đất số 135 trên đường M9, diện tích 350 m², ghi nhận mức giá trúng cao nhất phiên đấu giá, đạt 3,939 tỷ đồng. Đối với nhóm thửa đất có diện tích 118,8 m², giá trúng dao động từ gần 1,46 tỷ đồng đến 1,929 tỷ đồng/thửa.

Toàn bộ 95 thửa đất ở tại Tiểu khu đô thị số 5 được đấu giá thành công, tổng giá trị trúng đấu giá hơn 182,4 tỷ đồng.

Kết quả phiên đấu giá góp phần phát huy hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời thúc đẩy đưa quỹ đất vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân và tạo thêm động lực phát triển đô thị trên địa bàn phường Cam Đường.