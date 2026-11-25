Lực lượng chức năng rào chắn từ hướng tuyến Huế - A Lưới đoạn qua xã A Lưới 5. Ảnh: VĂN HIẾU

Như Huế ngày nay online đã đưa tin,do ảnh hưởng bởi mưa lớn những ngày qua, tuyến QL 49 tại Km61+250 qua địa bàn xã A Lưới 5 bị sạt lở taluy dương làm khối lượng lớn đất đá tràn ra mặt đường gây chia cắt giao thông. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế đã huy động nhân lực, máy móc lên phương án hốt dọn vị trí trên.

“Chúng tôi đã huy động 3 phương tiện cơ giới cùng 10 công nhân ứng trực xử lý sạt lở trên tuyến QL 49. Trước mắt đã cho rào chắn, cấm phương tiện từ đoạn sạt lở tại Km61+250 qua địa bàn xã A Lưới 5 đến khu vực Bốt Đỏ thuộc xã A Lưới 3 và ngược lại, nhằm bảo đảm an toàn”, đại diện Hạt Quản lý đường bộ (QLĐB) Bình Điền cho biết.

Ông Lê Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã A Lưới 5 thông tin, ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an đặt rào chắn, cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện di chuyển khỏi khu vực nguy cơ sạt lở tiếp diễn, phối hợp với các lực lượng địa phương, Hạt QLĐB Bình Điền khắc phục điểm sạt lở trên QL 49.

“Đây là điểm sạt lở đã xảy ra nhiều lần ở các đợt mưa lũ trước, nguy cơ đá lăn từ taluy dương xuống vực sâu rất cao. Do vậy, phương án rào chắn tạm thời ngưng lưu thông các phương tiện để bảo đảm an toàn và chờ phương án khắc phục”, ông Hiếu cho biết thêm.

Đoạn tuyến QL 49 tại Km61+250 qua địa bàn xã A Lưới 5 nguy cơ sạt lở tiếp diễn. ẢNH: VĂN HIẾU

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế đánh giá, với khối lượng đất đá lớn như hiện nay, dự kiến sớm nhất trong ngày mai (26/11) đoạn tuyến trên QL 49 mới thông tuyến trở lại. Hiện nay đơn vị đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và sẽ bố trí nhân lực, phương tiện máy móc để tiếp tục công tác khắc phục các điểm sạt lở mới, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ách tắc trong khu vực.

Với chiều dài hơn 90 km, QL 49 là tuyến giao thông ngang huyết mạch thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào, nối các xã vùng miền núi A Lưới về đồng bằng. Việc tuyến QL này bị sạt lở khiến giao thông kết nối khu vực vùng cao này gặp nhiều khó khăn.