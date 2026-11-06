Cấm dùng xà phòng, dầu gội tại bãi biển, công viên Nha Trang

Bãi biển dọc đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) ken đặc người dân và du khách năm 2023.

Ngày 6/11, UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ban hành quy chế quản lý công viên, bãi biển dọc đường Trần Phú, quy định 10 nhóm hành vi không được thực hiện tại khu vực này.

Phạm vi áp dụng kéo dài từ Công viên Bạch Đằng đến Công viên Yersin. Ranh giới phía Đông giáp mép nước biển, phía Tây giáp vỉa hè đường Trần Phú, phía Nam đến hết Công viên Bạch Đằng và phía Bắc giáp cầu Trần Phú.

Quy chế áp dụng với tất cả cơ quan, tổ chức, cá nhân và khách du lịch có hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí tại khu vực.

Cụ thể 10 nhóm hành vi không được thực hiện tại công viên, bãi biển Nha Trang:

Tổ chức sự kiện thể thao, vui chơi giải trí, cắm trại khi chưa được UBND phường Nha Trang chấp thuận bằng văn bản.

Buôn bán hàng rong; sử dụng mặt bằng công viên, bãi biển để đốt lửa, thả diều, tổ chức ăn uống, kinh doanh, làm dịch vụ khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Nằm trên ghế đá, ngồi hoặc giẫm lên cỏ; tự ý chặt phá, bẻ, hái, làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ; sử dụng trái phép hoặc làm hư hỏng thiết bị, công trình, vật thể kiến trúc trong công viên.

Tiểu tiện, đại tiện, bỏ rác không đúng nơi quy định.

Thả rông vật nuôi, để vật nuôi phóng uế trong công viên; đưa vật nuôi xuống bãi biển; câu cá gần bờ trong phạm vi bãi tắm.

Đường Trần Phú, một trong những tuyến đường cấm bán hàng rong ở phường Nha Trang.

Tắm biển ngoài khu vực giăng phao cảnh giới hoặc tại những nơi có biển báo cấm tắm.

Chơi bóng đá trong công viên, bãi biển.

Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trên vườn hoa, thảm cỏ, đường dạo trong công viên; để, đỗ phương tiện, kể cả xe đạp, tại những khu vực không được phép, trừ phương tiện phục vụ nhiệm vụ và phương án tổ chức giao thông trong công viên.

Để phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên công viên, bãi biển, trừ phương tiện cứu hộ, cứu nạn; hoặc cho các phương tiện này hoạt động trong khu vực phao cảnh giới.

Sử dụng trụ tắm, trụ rửa chân, trụ nước uống sai mục đích; dùng xà phòng, dầu gội, hóa chất tẩy rửa, giặt giũ hoặc thực hiện các hoạt động làm phát sinh chất thải gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ được cấp phép tại khu vực chỉ được hoạt động từ 5h đến 24h hàng ngày. Những đơn vị này phải tuân thủ quy định bảo vệ môi trường, thu gom rác thải và hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc hoạt động.

UBND phường Nha Trang đề nghị người dân, du khách nâng cao ý thức chấp hành quy chế, góp phần bảo vệ cảnh quan và môi trường du lịch. Khi phát hiện vi phạm về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường hoặc cảnh quan, người dân có thể phản ánh qua đường dây nóng Công an phường Nha Trang hoặc Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Nha Trang.

Bãi biển dọc đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) ken đặc người dân và du khách năm 2023.

Chuyên mục Travel của báo US News từng công bố danh sách The 50 Most Beautiful White Sand Beaches in the World (50 bãi biển cát trắng đẹp nhất thế giới), trong đó bãi biển Trần Phú (Nha Trang) xếp thứ 18, Bãi Dài (Phú Quốc) đứng thứ 20.

US News giới thiệu Nha Trang là thành phố có nhiều bãi biển sạch, sóng êm và bãi cát trắng trải dài. Trong đó, những bãi tắm dọc đường Trần Phú được đánh giá dài và đẹp nhất, tập trung nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng với hoạt động sôi động về đêm. Du khách đến phố biển Nha Trang khó bỏ qua bãi biển có làn nước sạch, sóng êm và bờ cát trắng trải dài này.

Châu Sa