Cầm điện thoại khi lái xe, thói quen nguy hiểm trên đường

Đường Hồ Tùng Mậu chiều 7/11.

Chiều 7/11, Tổ công tác của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn theo kế hoạch.

Quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng (phường Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chức năng ghi nhận nhiều người điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại di động. Có người cầm điện thoại nghe gọi, có trường hợp mắt liên tục hướng về màn hình, tay điều khiển phương tiện trong khi vẫn tham gia giao thông giữa dòng xe đông đúc.

Hai thanh niên vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại.

Đại uý Đặng Văn Trường (cán bộ Đội CSGT số 6) cho biết, hành vi dùng tay sử dụng điện thoại khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi tập trung vào cuộc gọi hoặc màn hình điện thoại, người lái dễ bị phân tán sự chú ý, giảm khả năng quan sát và không kịp thời nhận biết những thay đổi của tình hình giao thông phía trước. Đáng chú ý, việc chỉ sử dụng một tay điều khiển phương tiện cũng khiến người lái gặp khó khăn khi cần phanh gấp, chuyển hướng hoặc xử lý tình huống bất ngờ.

Dùng tay sử dụng điện thoại khi điều khiển xe tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Trong điều kiện giao thông đông đúc tại Hà Nội, chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung, người điều khiển phương tiện có thể không kịp xử lý khi xe phía trước phanh đột ngột, phương tiện khác chuyển hướng hoặc người đi bộ bất ngờ sang đường. Vì vậy, người dân tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang lái xe", Đại uý Trường nói.

CSGT dừng các trường hợp vi phạm để làm việc, xử phạt.

Điển hình về vi phạm là trường hợp anh V.H.H (SN 2001, trú tại Thanh Hóa) điều khiển xe máy BKS 30M9-14XX nhưng một tay cầm điện thoại thực hiện cuộc gọi khi xe đang di chuyển.

Biện minh cho vi phạm của mình, anh H. nói rằng đang có công việc gấp cần liên lạc nên buộc phải dùng điện thoại dù đang lái xe trên đường để tiết kiệm thời gian.

H.X.C bị CSGT lập biên bản xử phạt.

Tương tự là trường hợp anh H.X.C (SN 2005, trú tại Phú Thọ) vi phạm khi đang điều khiển xe máy BKS 88AD-006.XX. Nam tài xế trẻ cho biết đang cần sử dụng điện thoại để xem bản đồ chỉ đường.

Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng, những lý do này không làm thay đổi bản chất hành vi và không thể thay thế trách nhiệm chấp hành quy định pháp luật.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra có trường hợp sau khi được thông báo lỗi vi phạm, đã tỏ thái độ không hợp tác, chậm trễ thực hiện yêu cầu của tổ công tác, không xuất trình giấy tờ liên quan để phục vụ việc kiểm tra. Trước tình huống này, cán bộ CSGT kiên trì giải thích, hướng dẫn người vi phạm thực hiện đúng quy trình, đồng thời tiến hành các bước xử lý theo quy định.

Không phải người vi phạm nào cũng nhận thức đầy đủ về hành vi của mình, một số trường hợp đưa ra lý do bận công việc, cần liên lạc gấp hoặc chỉ sử dụng điện thoại trong thời gian ngắn để biện minh cho hành vi vi phạm.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi phương tiện đang di chuyển; sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo, người điều khiển phương tiện cần tập trung quan sát, làm chủ tốc độ và tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang lái xe. Đối với tài xế xe ôm công nghệ, nhân viên giao hàng thường xuyên phải theo dõi lộ trình, có thể lắp đặt giá đỡ điện thoại phù hợp để quan sát chỉ dẫn, nhưng không thao tác trên thiết bị khi xe đang di chuyển. Khi cần nghe, gọi hoặc xử lý thông tin, người điều khiển phải dừng phương tiện tại vị trí an toàn, đúng quy định.

Việc chấp hành các quy định về sử dụng điện thoại, thiết bị âm thanh khi lái xe không chỉ giúp người điều khiển tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là bảo đảm an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông.