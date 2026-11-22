Một nhóm nghiên cứu từ ĐH Harvard đã công bố các phát hiện cho thấy mối tương quan đáng kể giữa việc cấm điện thoại di động trong lớp học và sự cải thiện kết quả học tập của học sinh. Theo nghiên cứu này, lệnh cấm như vậy giúp nâng cao điểm số các bài kiểm tra học tập, tương đương với việc có thêm từ hai đến ba tuần giảng dạy mỗi năm.

Một nhóm nghiên cứu do Thomas Kane - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách giáo dục, ĐH Harvard dẫn đầu đã phân tích điểm thi của hàng triệu học sinh từ khoảng 4.600 trường học sử dụng hệ thống đánh giá học tập "MAP", một bài kiểm tra được phát triển bởi tổ chức nghiên cứu và đánh giá giáo dục NWEA.

Trong số đó, khoảng 800 trường đã áp dụng lệnh cấm sử dụng điện thoại di động bằng cách yêu cầu học sinh đặt thiết bị vào các túi khóa chuyên dụng. Việc so sánh kết quả học tập trước và sau khi áp dụng các lệnh cấm này cho thấy sự cải thiện nhất quán. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, những tiến bộ về thành tích này xuất hiện ngay từ năm đầu tiên áp dụng lệnh cấm, và tại một số học khu, sự cải thiện này còn kéo dài đến bốn năm.

Dựa trên phân tích này, các nhà nghiên cứu đã ước tính mức độ ảnh hưởng của điện thoại di động đối với sự sụt giảm kết quả học tập của học sinh. Sử dụng dữ liệu từ năm 2013 đến năm 2020, họ ước tính rằng, học sinh đã bị hổng kiến ​​thức tương đương với hai đến ba tuần học mỗi năm, khoảng thời gian trùng với giai đoạn điện thoại di động trở nên phổ biến nhanh chóng trong giới học sinh. Các nhà nghiên cứu ước tính rằn,g lệnh cấm sử dụng điện thoại di động tại trường học có thể bù đắp khoảng một nửa mức sụt giảm kết quả học tập hằng năm đã xuất hiện kể từ khoảng năm 2013. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng, nghiên cứu này không đưa ra bằng chứng khẳng định chắc chắn về mối quan hệ nhân quả đó.

Khi ngày càng có nhiều trường học trên khắp Hoa Kỳ áp dụng lệnh cấm sử dụng điện thoại di động, mối liên hệ giữa các biện pháp này và kết quả học tập vẫn là một chủ đề gây tranh cãi đáng kể. Một nghiên cứu được công bố đầu năm nay bởi các nhà nghiên cứu từ một số trường đại học, trong đó có ĐH Stanford, cho thấy không có sự cải thiện đáng kể nào về kết quả học tập tại các trường học áp dụng việc sử dụng túi đựng điện thoại di động. Do đó, các tác giả của nghiên cứu này đã tỏ ra thận trọng khi đưa ra những kết luận mang tính khái quát.