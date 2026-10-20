Cầm dao 'đi dạo', chặn xe người đi đường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Tạo (SN 1984, trú tổ dân phố Thọ Đơn, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị).

Đọc lệnh bắt bị can đối với Lê Văn Tạo.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 15h10 ngày 17/9/2026, Tạo cầm dao đi trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn thuộc tổ dân phố Thọ Đơn. Tại đây, Tạo chửi bới, đe dọa và chặn xe máy của người đang lưu thông, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạo về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.