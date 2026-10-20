Cầm dao đe đọa, chặn xe người đi đường

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa bắt tạm giam Lê Văn Tạo (SN 1984, trú tại TDP Thọ Đơn, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Khởi tố Lê Văn Tạo. Ảnh: CAQT.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 15h10 ngày 17/9, Lê Văn Tạo cầm dao rồi di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (thuộc Tổ dân phố Thọ Đơn). Thời điểm này, Tạo có hành vi chửi bới, đe dọa và chặn xe mô tô của người đang lưu thông.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt để giải quyết vụ việc. Xác định hành vi của Lê Văn Tạo xảy ra tại nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng". Cùng với đó, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Lê Văn Tạo để tạm giam.