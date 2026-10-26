Cầm cố tài sản lấy tiền tiêu xài rồi trình báo... mất trộm

Ngày 26/10, Công an phường Tân Hưng, TPHCM đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan đến vụ trình báo mất trộm tài sản không đúng sự thật vừa xảy ra trên địa bàn.

Công an làm việc với người liên quan.

Trước đó, vào tối 22/10, công an phường Tân Hưng tiếp nhận trình báo của chị M.T. về việc mất một xe máy Honda Vision, một điện thoại iPhone 17 Pro và một máy tính bảng iPad tại nơi ở.

Qua xác minh, làm việc với những người liên quan, công an bước đầu xác định không có vụ trộm cắp tài sản như nội dung trình báo.

Theo lời khai ban đầu, chị M.T. và bạn trai là anh B.N.T. không có tiền tiêu xài nên thống nhất cầm cố tài sản. Sau đó, chị M.T. trình báo mất trộm nhằm che giấu gia đình.

Chị M.T. và bạn trai là anh B.N.T. tại cơ quan công an.

Công an phường Tân Hưng đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, công an phường khuyến cáo người dân trung thực khi cung cấp thông tin, không trình báo sai sự thật gây ảnh hưởng đến công tác xác minh, xử lý vụ việc.