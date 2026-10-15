Cầm cố đất lấy 40 chỉ vàng, khi tranh chấp chỉ muốn trả 140 triệu đồng

Một bên nói đã giao 40 chỉ vàng, một bên khẳng định chỉ nhận tiền

Theo trình bày của ông N. (ngụ tỉnh Vĩnh Long), năm 2018, vợ chồng ông nhận cầm cố quyền sử dụng thửa đất trồng lúa rộng hơn 3.200m2 tại Vĩnh Long của vợ chồng ông D. Thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông D. Hai bên thỏa thuận thời hạn cầm cố là 5 năm.

Sau khi lập giấy cầm cố, ông N. đã giao cho ông D. 40 chỉ vàng 24K và nhận đất để quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, khi thời hạn 5 năm kết thúc, ông D. không chuộc lại đất, dẫn đến tranh chấp về việc hoàn trả tài sản.

Ông N. cho rằng đã nhiều lần yêu cầu vợ chồng ông D. thống nhất phương án trả đất và hoàn trả số vàng theo thỏa thuận nhưng không đạt kết quả. Vì vậy, ông khởi kiện, đề nghị tòa án tuyên hợp đồng cầm cố năm 2018 vô hiệu và buộc vợ chồng ông D. hoàn trả 40 chỉ vàng 24K.

Giao dịch cầm cố thửa đất hơn 3.200m2 phát sinh tranh chấp về tài sản hoàn trả. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế.

Ở chiều ngược lại, vợ chồng ông D. không thừa nhận đã nhận 40 chỉ vàng như ông N. trình bày. Vợ ông D. khai rằng khoảng hai tuần trước khi lập giấy cầm cố, vợ chồng ông N. đã giao 70 triệu đồng; đến ngày ký giấy, họ giao thêm 70 triệu đồng.

Theo lời khai này, tổng số tiền vợ chồng ông D. nhận là 140 triệu đồng, không phải 40 chỉ vàng. Do đó, nếu hợp đồng bị tuyên vô hiệu, họ đề nghị chỉ phải hoàn trả số tiền 140 triệu đồng.

Tòa xác định giao dịch cầm cố đất vô hiệu

Xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long chấp nhận yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông N., tuyên hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất năm 2018 vô hiệu.

Tòa buộc vợ chồng ông D. hoàn trả cho vợ chồng ông N. 40 chỉ vàng 24K loại 9999, tính theo giá vàng tại thời điểm trả nợ; đồng thời, vợ chồng ông N. phải trả lại thửa đất rộng hơn 3.200m2 cho vợ chồng ông D.

Không đồng ý với phán quyết trên, vợ chồng ông D. kháng cáo, đề nghị sửa bản án sơ thẩm theo hướng chỉ phải hoàn trả 140 triệu đồng thay vì 40 chỉ vàng 24K.

Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long nhận định, hai bên đều thừa nhận đã ký giấy cầm cố đất năm 2018. Theo đó, vợ chồng ông D. cầm cố thửa đất hơn 3.200m2 với thỏa thuận nhận 40 chỉ vàng 24K trong thời hạn 5 năm. Đây là tình tiết không phải chứng minh theo Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Hội đồng xét xử cho rằng, khi xác lập giao dịch, các bên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và tự nguyện thỏa thuận. Tuy nhiên, pháp luật đất đai không quy định quyền cầm cố quyền sử dụng đất nên giao dịch không phù hợp với quy định pháp luật. Vì vậy, cấp sơ thẩm tuyên hợp đồng vô hiệu và buộc các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận là có cơ sở.

Đối với tranh chấp về tài sản giao nhận, vợ chồng ông N. khẳng định đã giao đủ 40 chỉ vàng, trong khi vợ chồng ông D. cho rằng chỉ nhận 140 triệu đồng. Tuy nhiên, giấy cầm cố có chữ ký của các bên thể hiện rõ thỏa thuận về số vàng là 40 chỉ vàng 24K.

Từ những căn cứ trên, TAND tỉnh Vĩnh Long không chấp nhận kháng cáo của vợ chồng ông D., giữ nguyên bản án sơ thẩm.

(Tham khảo Bản án số 724/2026/DS-PT ngày 7/9/2026 của TAND tỉnh Vĩnh Long)

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