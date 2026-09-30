Cẩm Bình tổ chức Giải Pickleball kết nối doanh nhân, gây quỹ thiện nguyện

Giải Pickleball xã Cẩm Bình lần thứ Nhất năm 2026 dự kiến tổ chức ngày 4/10.

UBND, UBMTTQ xã Cẩm Bình phối hợp với Hội Doanh nghiệp và CLB Nữ doanh nhân xã tổ chức Giải Pickleball lần thứ Nhất năm 2026. Giải đấu hướng tới chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và kỷ niệm 1 năm thành lập Hội Doanh nghiệp, CLB Nữ doanh nhân xã Cẩm Bình.

Giải Pickleball dự kiến diễn ra từ 7h ngày 4/10 tại sân Pickleball 666 (748 Hà Huy Tập, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), với hai nội dung thi đấu gồm đôi nam và đôi nữ. Các vận động viên tham gia là doanh nhân, thành viên CLB Nữ doanh nhân xã Cẩm Bình và khách mời.

Theo Ban tổ chức, đến thời điểm hiện tại đã có hơn 70 vận động viên đăng ký tham gia.

Vận động viên đăng ký tham gia giải bằng cách quét mã QR của Ban tổ chức.

Không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, giải đấu hướng tới việc khuyến khích rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa các doanh nhân, đối tác trên địa bàn.

Đặc biệt, thông qua giải đấu, Ban tổ chức vận động các nguồn lực để gây quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, các mảnh đời cần được giúp đỡ trên địa bàn xã.

Các hoạt động thể thao trở thành cầu nối giao lưu, kết nối cộng đồng tại xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh).

Ông Võ Trí Bình, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Cẩm Bình - Trưởng ban tổ chức giải, cho biết công tác chuẩn bị đang được tiếp tục triển khai, trong đó việc kết nối các tấm lòng, nhà tài trợ được chú trọng nhằm góp phần để giải đấu diễn ra thành công.

“Chúng tôi tin rằng, thông qua hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và kỷ niệm 1 năm thành lập Hội Doanh nghiệp, CLB Nữ doanh nhân xã Cẩm Bình, sẽ làm được điều gì đó tốt đẹp cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”, ông Bình chia sẻ.