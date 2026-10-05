Cấm bay vĩnh viễn hành khách bắt tiếp viên quỳ xin lỗi ở Trung Quốc

Một chiếc máy bay của China Eastern Airlines đỗ trên đường băng sân bay. Ảnh: CEA.

Hãng hàng không Trung Quốc China Eastern Airlines cho biết đã trình báo công an, cấm bay vĩnh viễn đối với nam hành khách gây rối trên chuyến bay, trong đó có hành vi chửi mắng và đe dọa tiếp viên hàng không. Trước đó, cô đã quỳ xuống lối đi để xin lỗi vì vô tình va xe đẩy phục vụ vào khuỷu tay ông.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay từ Hợp Phì, tỉnh An Huy, đến Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Đoạn video do một hành khách khác ghi lại được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 28/9, cho thấy nữ tiếp viên quỳ trong lối đi để xin lỗi hành khách, SCMP đưa tin.

Theo hãng bay, sự cố xảy ra khi tiếp viên đang phục vụ đồ uống. Xe đẩy vô tình va vào khuỷu tay hành khách đang ngủ. Cô lập tức xin lỗi và nhiều lần nhắc lại lời xin lỗi nhưng người này không chấp nhận.

Nữ tiếp viên quỳ xin lỗi hành khách sau khi vô tình va xe đẩy vào khuỷu tay ông. Ảnh: Sina.

Hành khách trở nên kích động, sử dụng ngôn từ thô tục, xúc phạm và đe dọa đá tiếp viên. Ông còn yêu cầu cô phải đi cùng mình đến bệnh viện sau khi máy bay hạ cánh.

Truyền thông Trung Quốc dẫn lời người đăng video cho biết hành khách từ chối lời xin lỗi khiến nữ tiếp viên nhiều lần quỳ xuống để xin tha thứ. China Eastern xác nhận cô đã nhiều lần nhắc hành khách chú ý xe đẩy phục vụ, song không giải thích lý do cô quỳ.

Sau sự cố, nữ tiếp viên được chăm sóc và hỗ trợ ngay lập tức rồi trở lại làm việc bình thường. Hành khách cũng được nhân viên y tế kiểm tra sau khi máy bay hạ cánh. Kết quả cho thấy cú va chạm không gây thương tích nghiêm trọng, ông không cần điều trị thêm.

Sự việc tiếp tục thu hút tranh luận về áp lực đối với đội ngũ tiếp viên từ hệ thống đánh giá dựa trên phản hồi của hành khách. Tại Trung Quốc, khiếu nại của khách hàng có thể ảnh hưởng kết quả đánh giá công việc và cơ hội thăng tiến của tiếp viên.

Beijing Daily dẫn lời một tiếp viên lâu năm cho biết mỗi khi có khiếu nại, nhân viên không chỉ có thể bị ảnh hưởng về thu nhập mà còn bị trừ điểm trong đánh giá hiệu suất cả năm. Kết quả này được tính cùng các điểm cộng từ thư khen và điểm trừ do khiếu nại.

Một người trong ngành hàng không cho biết số lượng khiếu nại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xin quyền khai thác đường bay và vị trí cất, hạ cánh của hãng. Giảm số lượng khiếu nại cũng là một chỉ số hoạt động quan trọng đối với các hãng hàng không. Trên thế giới, các tổ chức đánh giá như Skytrax cũng đưa số lượng khiếu nại của hành khách vào tiêu chí đánh giá hãng bay.

Tiếp viên hàng không phục vụ hành khách trên máy bay. Ảnh: K/Pexels.

Nhân dân Nhật báo Trung Quốc cho rằng những yêu cầu "không ngừng" của hành khách dù tiếp viên đã xin lỗi vượt quá giới hạn của việc bảo vệ quyền lợi chính đáng, đồng thời xâm phạm nhân phẩm của nhân viên và có thể vi phạm pháp luật.

Theo luật hàng không dân dụng Trung Quốc, hành vi chửi mắng hoặc tấn công thành viên phi hành đoàn, cũng như gây gổ và gây rối trên máy bay dân dụng, đều bị nghiêm cấm.

Người lao động trong bất kỳ ngành nghề nào cũng không nên phải chịu hành vi ác ý khi đang làm việc. Tờ báo kêu gọi các hãng hàng không can thiệp, thu thập bằng chứng và bàn giao người vi phạm cho cảnh sát sau khi máy bay hạ cánh.

Theo bài bình luận, liên tục nhượng bộ để làm hài lòng khách hàng và giữ hòa khí có thể khuyến khích những hành khách cư xử thiếu chuẩn mực tiếp tục lấn tới và nhân viên tuyến đầu mất cảm giác an toàn trong công việc.