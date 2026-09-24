Cạm bẫy 'việc nhẹ, lương cao', cô gái Nghệ An bị bán ép kết hôn rồi cầu cứu

Ngày 21/9/2026, Công an xã Lượng Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan hỗ trợ chị L.T.K.C. (SN 2000, trú tại xã Tương Dương) trở về địa phương sau thời gian dài sinh sống tại nước ngoài.

Bị dụ dỗ ra nước ngoài rồi ép kết hôn

Theo thông tin ban đầu, chị C. bị một số người làm cùng công ty dụ dỗ, hứa hẹn đưa sang nước ngoài làm việc với mức thu nhập cao. Do thiếu thông tin và tin tưởng những người này, chị C. bị đưa qua biên giới rồi bán cho một người đàn ông để ép kết hôn.

Trong thời gian sinh sống tại nước ngoài, chị C. cho biết bản thân bị bạo hành và đe dọa. Trước tình cảnh đó, chị tìm cách bỏ trốn, đồng thời liên hệ với người thân và Công an xã Lượng Minh, Công an tỉnh Nghệ An để cầu cứu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lượng Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Sau quá trình phối hợp, chị C. được hỗ trợ trở về quê nhà và bàn giao an toàn cho gia đình.

Công an xã Lượng Minh hỗ trợ cô gái bị lừa sang nước ngoài trở về đoàn tụ gia đình. Ảnh: Công an Nghệ An

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đưa người ra nước ngoài

Trở về địa phương, chị C. bày tỏ xúc động và viết thư cảm ơn Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Lượng Minh cùng các lực lượng liên quan đã tận tình hỗ trợ, giúp chị trở về đoàn tụ với gia đình.

Việc hỗ trợ chị C. trở về an toàn thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác bảo vệ, hỗ trợ người dân, đặc biệt là những trường hợp gặp khó khăn, rủi ro khi sinh sống ở nước ngoài. Đây cũng là một trong những hoạt động gắn với phong trào “Ba Nhất” mà đơn vị đang triển khai.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo liên quan đến môi giới kết hôn trái pháp luật, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép và mua bán người.

Khi nhận được lời mời chào việc làm, kết hôn hoặc xuất cảnh có dấu hiệu bất thường, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, xác minh rõ danh tính và tính pháp lý của các bên liên quan. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời liên hệ cơ quan Công an để được hướng dẫn và hỗ trợ.