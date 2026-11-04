Cầm bằng giỏi, xuất sắc, gửi hàng chục CV vẫn khó tìm việc phù hợp

Tấm bằng loại giỏi, xuất sắc từng là mục tiêu phấn đấu của nhiều sinh viên sau những năm miệt mài trên giảng đường. Tuy nhiên với nhiều người, hành trình tìm việc sau tốt nghiệp vẫn nhiều trở ngại. Gửi hàng chục CV, các bạn trẻ vẫn đang tìm cơ hội phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Gửi hàng chục CV, chưa tìm được việc như mong muốn

Tốt nghiệp loại giỏi ngành Luật quốc tế, Bích Thủy (23 tuổi, TP.HCM) từng kỳ vọng kết quả học tập tốt sẽ là lợi thế khi bước vào thị trường lao động. Thực tế tìm việc sau khi ra trường khiến nữ sinh viên nhận ra tấm bằng đại học chưa phải yếu tố bảo đảm có được công việc như mong muốn.

Theo Thủy, không chỉ những trường chuyên đào tạo luật, mà nhiều trường đại học khác cũng có ngành học này. Quá trình ứng tuyển cho thấy cơ hội việc làm ngành luật có mức độ cạnh tranh cao, trong khi doanh nghiệp đặt ra nhiều yêu cầu bên cạnh kiến thức chuyên môn.

“Em nhận thấy các doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến kiến thức chuyên môn mà còn đặt ra yêu cầu về ngoại ngữ, kỹ năng mềm và khả năng sử dụng tin học văn phòng. Không chỉ vậy, em còn gặp khó khăn trong việc chuẩn bị CV để ứng tuyển vào những doanh nghiệp, tập đoàn lớn”, Thuỷ nói.

Sinh viên chật vật tìm việc khi ra trường. (Ảnh minh hoạ)

Dù nhà trường từng tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo hướng dẫn sinh viên viết CV, chuẩn bị hồ sơ xin việc, song Thủy nhận thấy việc chuyển những kiến thức được hướng dẫn thành kỹ năng ứng tuyển thực tế vẫn có khoảng cách nhất định.

Điều khiến Thủy băn khoăn là sau khi gửi hồ sơ, cô không nhận được phản hồi từ một số nhà tuyển dụng. Vì vậy, cô khó xác định hồ sơ của mình chưa đáp ứng yêu cầu nào để điều chỉnh, cải thiện trong những lần ứng tuyển tiếp theo.

Ngọc Anh, tốt nghiệp loại giỏi ngành Truyền thông ở TP.HCM, cũng gặp khó khăn khi tìm việc. Sau khi hoàn thành chương trình học và kỳ thực tập vào tháng 6, cô bắt đầu chủ động tìm kiếm việc làm để có thu nhập, đồng thời tích lũy kinh nghiệm.

Một trong những rào cản đầu tiên Ngọc Anh gặp phải là yêu cầu kinh nghiệm thực tế. Trong quá trình học, sinh viên có thể tham gia các dự án, tổ chức sự kiện, thực hiện hoạt động truyền thông trên mạng xã hội hoặc trải nghiệm công việc qua những kỳ thực tập.

Theo Ngọc Anh, những trải nghiệm này chưa giúp cô đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm ở một số vị trí đã ứng tuyển.

“Sinh viên mới ra trường như em bị rơi vào vòng luẩn quẩn. Muốn có kinh nghiệm phải được tuyển dụng, nhưng muốn được tuyển dụng lại phải có kinh nghiệm. Khi còn đi học, chúng em chủ yếu chỉ có thể làm bán thời gian, khó đáp ứng yêu cầu làm việc toàn thời gian của doanh nghiệp.

Đến khi tốt nghiệp, hồ sơ lại khó cạnh tranh với những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc chính thức”, Ngọc Anh nói.

Để tìm cơ hội, Ngọc Anh theo dõi các trang tuyển dụng và hội nhóm trên mạng xã hội. Cô cho biết đã gửi hàng chục CV ứng tuyển những vị trí phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được công việc như mong muốn.

Làm việc trái ngành, tiếp tục tìm cơ hội

Lâm Thành (27 tuổi), tốt nghiệp xuất sắc ngành Quan hệ công chúng, đang làm nhân viên kinh doanh bán thời gian để trang trải cuộc sống trong lúc tìm việc đúng chuyên môn.

Trước đó, Thành từng theo học một ngành khác nhưng vì yêu thích lĩnh vực truyền thông nên quyết định học lại ngành Quan hệ công chúng với mong muốn theo đuổi đúng đam mê. Xác định mục tiêu nghề nghiệp từ sớm, Thành chủ động chuẩn bị hồ sơ năng lực, tham gia các dự án và xây dựng sản phẩm cá nhân ngay từ khi còn đi học. Tuy nhiên, đến nay anh vẫn chưa tìm được công việc đúng định hướng.

Thành cho biết: “Ngành Quan hệ công chúng có nhiều cơ hội phát triển nhưng mức độ cạnh tranh cũng cao. Nhiều doanh nghiệp yêu cầu ứng viên từ 1-2 năm kinh nghiệm, có khả năng viết nội dung, triển khai hoạt động truyền thông và xử lý khủng hoảng.

Trong khi đó, kinh nghiệm của sinh viên mới tốt nghiệp chủ yếu đến từ các dự án học tập, sản phẩm cá nhân hoặc hoạt động thực hành trong quá trình học”.

Thành từng gửi hàng chục CV qua email và các kênh tuyển dụng trên mạng xã hội nhưng chưa tìm được công việc phù hợp.

Điều khiến Thành trăn trở là khoảng cách giữa yêu cầu của doanh nghiệp và năng lực thực tế của người mới tốt nghiệp. Anh mong muốn làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng, đặc biệt là PR nội bộ, nhưng những vị trí phù hợp lại thường đòi hỏi kinh nghiệm và sự chín chắn trong xử lý công việc.

“Ngoài giờ làm, tôi vẫn dành buổi tối để học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng truyền thông. Tôi đặt mục tiêu tích lũy thêm kinh nghiệm trong khoảng 1-2 năm tới để có thể quay lại theo đuổi lĩnh vực mình yêu thích, đáp ứng tốt hơn những tiêu chí tuyển dụng”, Lâm Thành nói.

Theo TS Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP.HCM, sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc đã thể hiện sự nỗ lực, khả năng tiếp thu kiến thức và kỷ luật học tập. Chưa tìm được công việc ưng ý không có nghĩa là thành tích ấy thiếu giá trị, cũng không đủ để kết luận các em không có năng lực. Điều cần phân tích là mức độ phù hợp giữa năng lực hiện có, yêu cầu của vị trí tuyển dụng và điều kiện mà người học mong muốn.

“Sinh viên nên chuẩn bị nghề nghiệp ngay từ năm đầu bằng những việc vừa sức, có sản phẩm và có sự tiến bộ qua từng học kỳ. Không cần chạy theo thật nhiều chứng chỉ hay tham gia mọi hoạt động. Điều quan trọng là xác định mình muốn thử sức ở nhóm nghề nào và tích lũy bằng chứng cho thấy mình đã sẵn sàng ở mức độ nào”, TS Thái Doãn Thanh nói.

Những trường hợp trên cho thấy hành trình tìm việc còn phụ thuộc vào mức độ phù hợp giữa năng lực của ứng viên và yêu cầu từng vị trí. Bên cạnh kết quả học tập, người mới tốt nghiệp cần thể hiện khả năng vận dụng kiến thức qua sản phẩm, trải nghiệm thực tế và kỹ năng làm việc.