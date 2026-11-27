Những kẽ hở khó kiểm soát

Từ ngày 1-7-2027, hành vi bán thuốc lá trên nền tảng thương mại điện tử và bằng các phương thức giao dịch điện tử khác sẽ bị nghiêm cấm. Ảnh: Mai Khôi

Chỉ với thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tìm kiếm, trao đổi và đặt mua hàng hóa mà không cần đến cửa hàng. Sự thuận tiện này cũng tạo thách thức trong quản lý các mặt hàng thuộc diện kinh doanh có điều kiện, trong đó có thuốc lá. Trên môi trường số, giới thiệu sản phẩm và giao dịch có thể đan xen, khiến hoạt động mua bán khó nhận diện nếu chỉ kiểm tra từng bài đăng.

Người bán có thể dùng tài khoản cá nhân, đổi tên, đăng sản phẩm dưới tên gọi không thể hiện rõ là thuốc lá hoặc chuyển sang trao đổi riêng sau khi khách hàng tiếp cận thông tin. Khi tài khoản bị phát hiện, họ có thể tiếp tục hoạt động bằng tài khoản khác, gây khó cho xác minh và xử lý.

TS. Nguyễn Ngọc Quyên, Trưởng Bộ môn Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, thương mại điện tử có tốc độ giao dịch nhanh, phạm vi tiếp cận rộng, chủ thể kinh doanh có thể liên tục đổi cách hoạt động. Ranh giới giữa quảng bá, giới thiệu sản phẩm và giao dịch đôi khi không rõ ràng. Nội dung tưởng như chia sẻ thông tin có thể thực chất dẫn dắt người tiêu dùng đến mua hàng. Vì vậy, nhận diện vi phạm không thể chỉ dựa vào từ khóa hay bài đăng mà cần xem bản chất hoạt động và mục đích giao dịch.

Trước thực tế này, hoàn thiện quy định để kiểm soát mua bán thuốc lá trên môi trường số là cần thiết. Ngày 21-11-2026, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá với 465/481 đại biểu tán thành. Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Luật sửa đổi 12 trong tổng số 35 điều của Luật hiện hành, tập trung vào giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, kiểm soát nguồn cung và bảo đảm điều kiện thực thi.

Luật bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm, gồm bán thuốc lá bằng máy bán hàng tự động; bán thuốc lá trên nền tảng thương mại điện tử hoặc phương thức giao dịch điện tử khác, trừ giao dịch, ký kết hợp đồng giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp. Luật cũng nghiêm cấm trưng bày thuốc lá, bao bì, hình ảnh, nhãn thuốc lá tại điểm phân phối, bán buôn, bán lẻ và trên môi trường điện tử, trừ trường hợp Chính phủ quy định. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2027.

Quy định mới xác định phương thức giao dịch bị cấm, mở rộng quản lý tới hoạt động kinh doanh trên môi trường số. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào việc phát hiện, xử lý kịp thời, kể cả khi người bán đổi tài khoản hoặc cách giao dịch.

Bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Bs.CKI Nguyễn Viết Hùng - Phó trưởng khoa- phụ trách khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa Gia Lâm khám bệnh. Ảnh: Mai Khôi

Để thuốc lá thực sự không còn được mua bán trên nền tảng điện tử, thực thi không thể chỉ dừng ở gỡ bài đăng vi phạm. Theo TS. Nguyễn Ngọc Quyên, các nền tảng cần chuyển từ xử lý sau phản ánh sang chủ động phòng ngừa trong quá trình vận hành.

Cần tăng cường kiểm duyệt, sử dụng công cụ nhận diện sản phẩm, từ khóa, hình ảnh và nội dung có dấu hiệu kinh doanh thuốc lá; xây dựng quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý phản ánh và ngăn tái đăng tải từ tài khoản đã bị xử lý. Việc kiểm soát cần xuyên suốt từ khâu đăng tin, trao đổi giữa người bán và người mua đến dấu hiệu dẫn dắt giao dịch ra ngoài nền tảng.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh việc xác thực người bán, truy xuất chủ thể kinh doanh và nhận diện tài khoản tái phạm. Cần cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin phù hợp giữa nền tảng và cơ quan chức năng để vi phạm không bị xử lý rời rạc. Việc kiểm tra phải dựa trên dấu hiệu, bằng chứng cụ thể, vừa tránh bỏ lọt vi phạm, vừa bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát, tạo cơ chế tiếp nhận thông tin thuận tiện, phối hợp với nền tảng phát hiện và xử lý vi phạm. Xác định rõ trách nhiệm, quy trình, đầu mối phối hợp sẽ hạn chế vi phạm trên nhiều kênh.

Kiểm soát khả năng tiếp cận thuốc lá còn có ý nghĩa trực tiếp với sức khỏe cộng đồng. BS.CKI Nguyễn Viết Hùng, Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm cho biết, thuốc lá gây tổn thương hệ hô hấp và tim mạch, làm tăng nguy cơ bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi, bệnh mạch vành và đột quỵ. Người hút thường chú ý nguy cơ ung thư phổi nhưng chưa nhận thức đầy đủ biến chứng tim mạch và suy giảm chức năng hô hấp kéo dài.

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Hùng, hạn chế tiếp cận thuốc lá góp phần phòng ngừa bệnh tật, nhất là ở thanh thiếu niên – nhóm dễ bị tác động và hình thành thói quen sử dụng nicotine. Kiểm soát nguồn cung cần đi cùng hỗ trợ cai nghiện. Tư vấn thay đổi hành vi giúp người hút nhận diện hoàn cảnh, yếu tố thúc đẩy sử dụng thuốc lá; thuốc hỗ trợ cai nghiện cần dùng theo chỉ định bác sĩ, phù hợp từng người.

Từ nay đến khi Luật có hiệu lực, cần chuẩn bị hướng dẫn, phương thức giám sát và năng lực xử lý vi phạm. Người kinh doanh, người tiêu dùng cũng cần được thông tin đầy đủ về hành vi bị nghiêm cấm. Kiểm soát kẽ hở giao dịch trực tuyến sẽ góp phần thu hẹp khả năng tiếp cận thuốc lá, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.