Quốc hội Khóa XVI

Cấm mua bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm tương tự

Ngày 21/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá với 465/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,19% tổng số đại biểu Quốc hội.

Luật sửa đổi 12 trong tổng số 35 điều của luật hiện hành, tập trung vào các giải pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, kiểm soát nguồn cung và bảo đảm điều kiện thực thi, trong đó quy định rõ các sản phẩm, hành vi bị nghiêm cấm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý về dự thảo Luật (ảnh QH).

Theo luật, các hành vi sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác thuộc diện cấm đều bị nghiêm cấm. Quy định cũng bao gồm các sản phẩm có cấu tạo, chức năng, cách sử dụng tương tự thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, cùng một số thiết bị, bộ phận và nguyên liệu được sử dụng cho các sản phẩm này.

Luật đồng thời cấm bán thuốc lá bằng máy bán hàng tự động; bán thuốc lá trên nền tảng thương mại điện tử hoặc bằng phương thức giao dịch điện tử khác, trừ giao dịch, ký kết hợp đồng giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp.

Đáng chú ý, việc trưng bày thuốc lá, bao bì, hình ảnh, nhãn thuốc lá tại điểm phân phối, bán buôn, bán lẻ và trên môi trường điện tử cũng thuộc hành vi bị cấm, trừ trường hợp Chính phủ quy định. Quy định cấm trưng bày có thời gian chuyển tiếp 6 tháng kể từ ngày luật có hiệu lực đối với các điểm bán hiện đang được phép trưng bày tối đa một bao, một tút hoặc một hộp của mỗi nhãn hiệu.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Luật cũng bổ sung hành vi nghiêm cấm đe dọa, cản trở, trả thù, xúc phạm hoặc xâm hại người nhắc nhở, phản ánh, tố giác việc hút thuốc tại nơi có quy định cấm.

Không nới lỏng điều kiện kinh doanh, kiểm soát chặt mạng lưới bán thuốc lá

Giải trình, làm rõ tại hội trường, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến đại biểu về nguy cơ nới lỏng điều kiện kinh doanh làm tăng số điểm bán, khiến thuốc lá dễ tiếp cận hơn.

Dự thảo được chỉnh lý theo hướng giữ các biện pháp quản lý hiện hành, duy trì cơ chế cấp phép và kiểm soát mạng lưới, số lượng, điểm bán nhằm hạn chế khả năng tiếp cận thuốc lá, nhất là đối với thanh thiếu niên.

Theo đó, kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc và thiết bị chuyên ngành thuốc lá tiếp tục là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Hoạt động mua bán, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu và sản xuất, mua bán, nhập khẩu thuốc lá vẫn phải có giấy phép theo quy định. Sản lượng thuốc lá được phép sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ trong nước sẽ được công bố theo lộ trình giảm sản lượng do Chính phủ quy định.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Luật cũng điều chỉnh quy định về diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá, giao Chính phủ quy định lộ trình và mức tăng phù hợp từng thời kỳ. Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, mức tăng sẽ được cụ thể hóa trong nghị định hướng dẫn, dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2029.

Đối với đề xuất cấm thuốc lá theo thế hệ, áp dụng với người sinh từ ngày 1/1/2010 trở về sau, Chính phủ chưa đưa vào luật lần này do chính sách còn mới, chưa đủ bằng chứng thực tiễn để đánh giá toàn diện. Nội dung này sẽ tiếp tục được theo dõi, nghiên cứu và đánh giá để xem xét ở thời điểm phù hợp.

Luật cũng điều chỉnh việc tư vấn, cai nghiện thuốc lá theo hướng cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phải tuân thủ quy định chuyên môn do Bộ Y tế hướng dẫn, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ và chuyển từ quản lý bằng điều kiện kinh doanh sang quản lý theo yêu cầu chuyên môn, hậu kiểm.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, một số nội dung có thời điểm áp dụng riêng.