Trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện chính sách sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, ý tưởng áp dụng quy định cấm bán các sản phẩm thuốc lá cho nhóm công dân sinh từ năm 2010 trở về sau được đưa ra thảo luận như một giải pháp phòng ngừa mang tính dài hạn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế chưa đưa đề xuất này vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Điểm đáng chú ý nhất của đề xuất này nằm ở cơ chế nâng dần độ tuổi được phép mua thuốc lá theo năm sinh thay vì chỉ giới hạn ở mốc dưới 18 tuổi như hiện hành.

Theo đó, những người sinh từ ngày 1.1.2010 (bước sang tuổi 16 trong năm 2026 và đủ 18 tuổi vào năm 2028) sẽ vĩnh viễn không thuộc đối tượng được bán thuốc lá hợp pháp, kể cả khi đã trưởng thành.

Đề xuất cấm bán thuốc lá cho người sinh từ năm 2010 hướng tới mục tiêu xây dựng thế hệ không khói thuốc trong tương lai. Ảnh minh họa AI

Cách tiếp cận này được đánh giá là mềm dẻo và ít gây xáo trộn xã hội bởi không tước bỏ quyền mua thuốc lá của những người trưởng thành đã hút trước đó, nhưng đồng thời chặn đứng nguồn người hút mới. Về lâu dài, tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong cộng đồng sẽ giảm dần một cách tự nhiên qua từng thế hệ.

Ở góc độ y tế công cộng, nhóm thanh thiếu niên sinh từ năm 2010 đang ở độ tuổi dễ bị lôi kéo thử nghiệm thuốc lá điếu lẫn các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. Việc thiết lập rào cản pháp lý ngay từ đầu giúp bảo vệ sức khỏe giới trẻ, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế do các bệnh lý liên quan đến khói thuốc gây ra trong tương lai.

Tuy nhiên, đề xuất cũng đặt ra nhiều băn khoăn về tính khả thi khi triển khai trên thực tế. Nhiều ý kiến cho rằng với mạng lưới điểm bán lẻ thuốc lá nhỏ lẻ, tự phát dày đặc hiện nay, việc kiểm soát giấy tờ tùy thân để xác minh năm sinh người mua gặp rất nhiều khó khăn, dễ phát sinh tình trạng mua hộ hoặc buôn bán qua chợ đen.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia pháp lý lưu ý cần đánh giá kỹ tác động và bảo đảm sự thống nhất với quyền công dân khi người sinh năm 2010 bước sang tuổi 18. Chính vì vậy, việc Bộ Y tế chưa đưa đề xuất này vào dự luật mới được xem là bước đi thận trọng; trước mắt, các giải pháp như tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, siết chặt quản lý điểm bán lẻ và đẩy mạnh truyền thông giáo dục vẫn giữ vai trò trụ cột để giảm tỷ lệ hút thuốc lá bền vững.