Cầm 40 triệu đồng mua xe máy điện, bạn có bao nhiêu lựa chọn?

Nếu đang sở hữu khoảng 40 triệu đồng và mong muốn trải nghiệm xe máy điện, người mua thường sẽ tập trung vào sức mạnh của xe hơn là yếu tố giá bán. Mức ngân sách này cũng là con số phù hợp để người dùng cân nhắc về việc chuyển đổi từ xe máy xăng sang sử dụng hoàn toàn xe điện.

Vì vậy, các mẫu xe trong danh sách cần đảm bảo khả năng vận hành tốt, dung lượng pin đủ lớn để di chuyển trong nhiều ngày và tính thuận tiện trong trường hợp di chuyển liên tỉnh.

VinFast Viper bản thuê pin có giá từ 35 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

VinFast Viper39,9-45,5 triệu đồng

VinFast Viper là mẫu xe máy điện cỡ trung được hãng xe nội địa Việt giới thiệu vào giữa năm nay. Đây là một trong những lựa chọn phù hợp với người dùng mong muốn chuyển đổi xăng điện khi sở hữu đầy đủ điểm mạnh về thiết kế lẫn động cơ. Xe sở hữu kiểu dáng khá tương tự các mẫu tay ga, với chiều cao yên phù hợp cho người Việt.

VinFast Viper được trang bị motor điện BLDC Inhub trên bánh sau, sản sinh công suất tối đa 3 kW và cho phép xe chạy tốc độ cao nhất 70 km/h.

Khi lắp tiêu chuẩn một gói pin dung lượng 1,5 kWh, VinFast Viper có thể vận hành trên quãng đường tối đa khoảng 82 km. Phạm vi hoạt động tối đa tăng lên thành 156 km khi xe được lắp cả 2 pin.

Giá bán tiêu chuẩn của VinFast Viper là 39,9 triệu đồng chưa kèm pin, nhưng đã gồm một bộ sạc. Nếu mua xe kèm một pin, giá bán VinFast Viper tăng lên thành 45,5 triệu đồng. Nếu không mua VinFast Viper kèm pin, khách hàng sẽ cần thuê một pin giá 175.000 đồng/tháng, hoặc 300.000 đồng/tháng nếu chọn thuê 2 pin.

VinFast Kyo có giá khởi điểm từ 30 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.

VinFast Kyo30-35,3 triệu đồng

Khác với Viper, VinFast Kyo sở hữu thiết kế trung tính hơn, kích thước nhỏ gọn đặc biệt phù hợp với người dùng nữ. Vì vậy, đây có thể là một sự lựa chọn phù hợp những người trẻ, đặc biệt là nhân viên văn phòng sinh sống và làm việc tại các thành phố, mong muốn tìm kiếm một mẫu xe máy điện mới thay thế xe chạy xăng.

VinFast Kyo được trang bị động cơ In-hub công suất tối đa 3.000 W (công suất danh định 1.800 W), tốc độ tối đa 64 km/h.

Khi lắp 2 pin, xe có thể đạt quãng đường di chuyển tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy ở điều kiện tiêu chuẩn. Trải nghiệm thực tế khi lái trong đường thử, tốc độ tối đa của mẫu xe có thể đạt đến 70 km/h.

Xe được bán với giá 30 triệu đồng cho bản không kèm pin. Nếu mua kèm một pin, giá của mẫu xe máy điện sẽ tăng lên mức 35,3 triệu đồng.

Yadea Velax H Plus là lựa chọn phù hợp với người yêu thích xe máy điện trẻ trung. Ảnh: Yadea.

Yadea Velax33,99-38,99 triệu đồng

Trong dải sản phẩm xe máy điện của Yadea tại Việt Nam, dòng Velax là dòng xe đáng được người dùng cân nhắc nếu có nhu cầu chuyển đổi từ xăng sang điện.

Hiện tại, xe được phân phối với 2 phiên bản gồm Velax P và Velax H Plus.

Ưu điểm của mẫu xe này nằm ở thiết kế nam tính của Velax. So với các mẫu xe, kích thước của Velax trông khá tương tự các mẫu tay ga trên thị trường với phần đầu xe cỡ lớn, đa dạng màu sắc trẻ trung. Tùy phiên bản, phần cốp của xe cũng có dung tích khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu của người dùng. Yadea Velax được trang bị động cơ có công suất tối đa 3.050 W, mô men xoắn cực đại 31,6 Nm cho vận tốc cao nhất 68 km/h.

Ở bản H Plus cao cấp, xe có thể di chuyển khoảng 163 km/lần sạc nhờ bộ pin LFP.

Yadea Osta với kiểu dáng thời trang, phù hợp nữ giới. Ảnh: Yadea.

Yadea Osta28,99-33,99 triệu đồng

Bên cạnh Velax, Yadea Osta cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 40 triệu đồng. Khác với thiết kế thể thao của Velax, Osta sở hữu ngoại hình mang phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại, với những đường nét bo tròn.

Mẫu xe máy điện này được trang bị màn hình TFT kích thước 6,7 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại và hiển thị thông tin dẫn đường. Ngoài ra, Yadea Osta còn sở hữu các công nghệ như kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc.

Yadea Osta được phân phối với 2 phiên bản H+ và P, cùng sử dụng động cơ điện GTR có công suất tối đa 2.750 W. Tuy nhiên, tốc độ tối đa của 2 phiên bản có sự khác biệt, lần lượt đạt 48 và 65 km/h.

Ở bản H+, xe sử dụng bộ pin lithium dung lượng 2,16 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 120 km. Phiên bản P được trang bị pin dung lượng 3,24 kWh, giúp quãng đường di chuyển tăng lên khoảng 181 km sau mỗi lần sạc đầy theo điều kiện tiêu chuẩn.

Với giá bán khởi điểm dưới 30 triệu đồng, Yadea Osta có thể phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên thiết kế, công nghệ và khả năng di chuyển hàng ngày trong đô thị. Phiên bản P là lựa chọn đáng cân nhắc hơn nếu người dùng thường xuyên di chuyển quãng đường dài.

Dat Bike Era E1 sở hữu các ưu điểm nổi bật trong tầm giá dưới 40 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Dat Bike Era E133,9-34,9 triệu đồng

Trong nhóm xe máy điện có giá dưới 40 triệu đồng, Dat Bike Era E1 là một trong những lựa chọn nổi bật về sức mạnh động cơ và phạm vi hoạt động. Mẫu xe của thương hiệu Việt sở hữu thiết kế tương đối đơn giản, với sàn để chân phẳng và kiểu dáng tương tự các mẫu xe tay ga đô thị.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Dat Bike Era E1 là dung tích cốp lên đến 50 lít, lớn hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe máy điện cùng tầm giá. Thiết kế này phù hợp với nhóm khách hàng thường xuyên mang theo nhiều vật dụng cá nhân hoặc sử dụng xe cho công việc hàng ngày.

Khác với các mẫu xe máy điện sử dụng động cơ Inhub, Dat Bike Era E1 được trang bị động cơ điện đặt giữa thân xe, truyền lực đến bánh sau thông qua dây curoa. Động cơ có công suất tối đa 5.000 W, cho phép xe đạt tốc độ cao nhất 82 km/h.

Xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 4,3 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 200 km sau mỗi lần sạc đầy theo điều kiện tiêu chuẩn. Đây là mức quãng đường phù hợp với nhu cầu di chuyển trong nhiều ngày, đồng thời giúp người dùng chủ động hơn khi thực hiện các hành trình dài.

Giá bán của Dat Bike Era E1 dao động tùy theo màu sắc, đã bao gồm pin và bộ sạc. Với lợi thế về công suất, phạm vi hoạt động và thời gian sạc, đây là lựa chọn phù hợp với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển quãng đường dài, muốn chuyển đổi hoàn toàn từ xe máy xăng sang xe điện.