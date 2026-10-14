California Waste Solutions đẩy mạnh đầu tư môi trường tại Việt Nam - hơn nửa tỷ USD cho dự án điện rác

Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Thông qua Vietnam Waste Solutions, California Waste Solutions vận hành Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước trên diện tích 128 hecta tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở xử lý Chất thải duy nhất tại Việt Nam áp dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (U.S. EPA). Được thiết kế với công suất 10.000 tấn/ngày, khu liên hợp hiện tiếp nhận và xử lý hơn một nửa lượng chất thải rắn sinh hoạt của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đa Phước vận hành theo hệ thống khép kín với các biện pháp kiểm soát môi trường nghiêm ngặt. Hạ tầng bao gồm:

· Nhà máy phát điện từ khí bãi chôn lấp, thu gom khí methane thông qua các giếng trong khu chôn lấp hợp vệ sinh và dẫn khí qua hệ thống đường ống đến hệ thống xử lý khí. Nhà máy có khả năng phát điện lên tới 12 megawatt, cung cấp điện phục vụ hoạt động của khu liên hợp.

· Nhà máy xử lý nước rỉ rác với công suất 3.000 mét khối/ngày, sử dụng công nghệ phản ứng sinh học màng (MBR), kết hợp xử lý sinh học với lọc màng. Đây là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ này và được trang bị hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo thời gian thực. Nước sau xử lý được tái sử dụng để tưới cây trong khuôn viên và rửa xe thu gom chất thải.

· Nhà máy phân loại và tái chế với công suất 600 tấn/ngày, cùng với hoạt động sản xuất phân compost từ chất thải hữu cơ. California Waste Solutions Cont…

Khu Liên hợp Xử lý Chất thải Đa Phước tại TP.HCM có diện tích 128 ha, tiếp nhận và xử lý hơn một nửa lượng chất thải rắn sinh hoạt của thành phố

Góp phần giúp Việt Nam đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050

Phù hợp với lộ trình của Chính phủ về chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn, Vietnam Waste Solutions đang trong quá trình xin cấp phép để mở rộng các hệ thống điện rác. Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào việc giúp Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Dự án điện rác mới được lên kế hoạch như một khoản đầu tư mới, tách biệt với nguồn vốn đã đầu tư vào khu liên hợp Đa Phước hiện hữu. Dự án dự kiến cần tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu USD, với công suất xử lý từ 3.000 tấn/ngày và công suất phát điện 60 megawatt, sử dụng công nghệ từ các quốc gia G7 và G8. Dự án đặt mục tiêu giảm lượng tro và chất tồn dư sau quá trình đốt xuống còn khoảng 5%, mục tiêu phụ thuộc vào công nghệ đốt tiên tiến và quy trình kiểm soát vận hành chặt chẽ.

Sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong vòng 18 đến 24 tháng, góp phần hỗ trợ mục tiêu Net Zero 2030 của Thành phố Hồ Chí Minh và đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải trước mắt của thành phố.

Vietnam Waste Solutions cũng có kế hoạch khai đào, phân loại và xử lý lượng chất thải hiện đang được lưu trữ tại bãi chôn lấp, sau đó đóng bãi và phục hồi bề mặt để phát triển thành một công viên sinh thái đa chức năng phục vụ cộng đồng địa phương.

Vietnam Waste Solutions dự kiến đầu tư hơn 500 triệu USD xây dựng nhà máy điện rác công suất 60 MW và cải tạo bãi chôn lấp Đa Phước thành công viên sinh thái.

“Tầm nhìn lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới xây dựng một tương lai bền vững về môi trường, và chúng tôi rất vui khi được hợp tác cùng thành phố để thực hiện những mục tiêu này, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế hiện đang phát triển mạnh mẽ,” Chủ tịch California Waste Solutions, cho biết. “Chúng tôi thực sự rất hào hứng với việc mở rộng nhà máy điện rác mới, sau khi đã chứng minh được hiệu quả của mô hình này ở quy mô nhỏ hơn nhiều trong vài năm qua tại chính cơ sở của chúng tôi.”

Công ty cũng đang chuẩn bị chuyển giao các phương pháp phân loại và thu hồi vật liệu đang được áp dụng tại California, bao gồm tái chế với sự hỗ trợ của AI và robot, nhằm nâng cao tiêu chuẩn thu hồi và xử lý vật liệu tại Việt Nam. Tại Đa Phước, các thiết bị bay không người lái công suất lớn phục vụ công tác vệ sinh và kiểm soát mùi dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 10/2026, phun các chế phẩm xử lý sinh học trên khu vực bãi chôn lấp và giảm mức độ tiếp xúc trực tiếp của người lao động với các hóa chất xử lý.

Khu công nghệ Môi trường xanh

Ngoài Đa Phước, Vietnam Waste Solutions đang tiếp tục triển khai Khu công nghệ Môi trường xanh, một dự án có diện tích 1.760 hecta, được cấp phép vào năm 2015 và được quy hoạch thành Khu phức hợp Công nghệ Công nghiệp Xanh Việt Nam - Hoa Kỳ. Dự án được thiết kế nhằm kết nối hoạt động xử lý chất thải với sản xuất công nghệ cao, năng lượng sạch, viễn thông, hạ tầng môi trường và cảng trung chuyển hàng hóa nội bộ, thay vì hoạt động như một dự án cho thuê đất công nghiệp thông thường.

Mục tiêu là xây dựng một môi trường đầu tư theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp thuê mặt bằng giảm chi phí vận hành và đáp ứng các yêu cầu ESG. Kế hoạch cũng bao gồm nhà ở chất lượng cao và các trường đào tạo nghề nhằm hỗ trợ xây dựng lực lượng lao động địa phương có tay nghề. Công tác hạ tầng đã bắt đầu được triển khai, với các khoản đầu tư tiếp theo sẽ được thực hiện theo lộ trình và chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, gắn với sự phát triển của Vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam của Việt Nam.

Nền tảng hoạt động tại Hoa Kỳ

California Waste Solutions, Inc. đang mở rộng các hoạt động môi trường xuyên Thái Bình Dương, kết hợp hoạt động tái chế tại Oakland và San Jose với các khoản đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng xử lý chất thải và công nghệ tại Việt Nam thông qua công ty con do mình sở hữu toàn bộ, Vietnam Waste Solutions.

Có trụ sở chính tại Oakland, California Waste Solutions phục vụ hơn 343.000 khách hàng tại Oakland và San Jose, đồng thời vận hành sáu cơ sở tái chế tại Vùng Vịnh San Francisco. Công ty cung cấp các dịch vụ thu gom, xử lý, thu hồi vật liệu, chăm sóc khách hàng và các chương trình tái chế của thành phố, bao gồm thu gom pin gia dụng, dầu động cơ đã qua sử dụng và giáo dục về tái chế bằng nhiều ngôn ngữ.

Công ty tiếp tục đầu tư vào công nghệ phân loại và nâng cao năng lực của các cơ sở tại California, bao gồm công nghệ phân loại quang học tại San Jose, hệ thống quét ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Oakland và phát triển Cơ sở Tái chế North Gateway. Năm tới, công ty sẽ bước vào năm hoạt động thứ 35.

“Đầu tư mạnh mẽ vào những nơi chúng tôi hoạt động là một trong những điểm khác biệt cốt lõi của California Waste Solutions và công ty con tại Việt Nam. Đây không chỉ là điều chúng tôi làm, mà còn là một phần trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi,” ông David Duong, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Điều hành California Waste Solutions, cho biết.