Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất ngày 28/11 được cảm nhận rõ tại khu vực gần Manhattan Beach - thành phố nằm gần Los Angeles, và sau đó là một số dư chấn.

Bản đồ thể hiện vị trí trận động đất ở Los Angeles.

Trong thông báo đăng trên Facebook, Văn phòng Dịch vụ khẩn cấp của Thống đốc bang California cho biết cơ quan này đang “tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để đánh giá mọi tác động” của trận động đất.

Cơ quan này đồng thời cảnh báo: “Động đất là hiện tượng không thể dự đoán, vì vậy người dân cần chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các dư chấn”.

Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trận động đất đã kích hoạt hệ thống báo động của nhiều ô tô tại Los Angeles và buộc máy bay của hãng hàng không Delta Airlines phải hủy hạ cánh khi đang tiếp cận sân bay.

Máy bay gần như đã chạm đường băng thì động đất xảy ra, khiến tổ bay được yêu cầu hủy hạ cánh để đề phòng khả năng mặt đường băng xuất hiện vết nứt.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass nói với Fox News: “Đó chắc chắn là quyết định hoàn toàn đúng đắn, bởi làm sao họ có thể biết được tình trạng đường băng nếu chưa tiến hành kiểm tra?”

Chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng, mặc dù một số cư dân cho biết kính bị vỡ và đồ vật rơi khỏi các kệ.

Một dư chấn đã khiến tấm trần màu trắng tại sân bay Los Angeles rơi xuống, cửa kính tại một nhà ga sân bay cũng bị vỡ.

“Có người hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, có người bật khóc, những người khác nằm rạp xuống sàn”, một người dùng mạng xã hội viết trong phần bình luận dưới bài đăng của Thống đốc California, mô tả khung cảnh tại sân bay.

Một ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở California ngày 28/11. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền California cảnh báo người dân trong khu vực cần chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với những dư chấn tiếp theo.

Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD) cho biết lực lượng này đã chuyển sang “chế độ ứng phó động đất”. Nhân viên từ hơn 100 trạm cứu hỏa đang tiến hành kiểm tra, đánh giá các cơ sở hạ tầng trọng yếu thuộc phạm vi quản lý bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển.

“Hiện chưa có báo cáo ban đầu về thiệt hại đối với các công trình hoặc thương vong. Thông tin cập nhật sẽ được cung cấp sau khi LAFD hoàn tất Chế độ ứng phó động đất”, LAFD thông báo trên trang web.

California nằm ở khu vực có nhiều đứt gãy địa chất, vì vậy động đất là chuyện thường thấy, mặc dù phần lớn đều có cường độ quá nhỏ để con người có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, trận động đất lần này đã gây ra một cú rung lắc mạnh vào đúng dịp cuối tuần nghỉ lễ tại khu vực đông dân cư ở Nam California, và là trận động đất lớn nhất tại khu vực này kể từ năm 2014.

Bờ Tây nước Mỹ từng hứng chịu nhiều trận động đất lớn, trong đó có trận động đất năm 1994 tại Northridge, thuộc khu vực Los Angeles. Thảm họa này khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và gây thiệt hại hàng tỷ USD đối với nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

Trận động đất San Francisco năm 1906 gây ra sóng thần, được cho là đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Một số nạn nhân tử vong trong các vụ hỏa hoạn bùng phát sau cơn địa chấn dữ dội đó.