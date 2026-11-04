California Fitness & Yoga dừng hoạt động: Giải quyết tranh chấp hợp đồng như thế nào?

Thời gian gần đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) tiếp nhận nhiều phản ánh, kiến nghị của hội viên California Fitness & Yoga liên quan đến việc một số cơ sở thuộc hệ thống tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến quá trình sử dụng dịch vụ theo hợp đồng đã ký kết. Trong đó, nhiều hội viên đề nghị được hỗ trợ chấm dứt hợp đồng và hoàn trả các khoản phí dịch vụ đã thanh toán trước.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, các yêu cầu liên quan đến việc thực hiện, chấm dứt hợp đồng và hoàn trả phí dịch vụ thuộc quan hệ dân sự giữa hội viên và doanh nghiệp. Việc xác định quyền, nghĩa vụ của các bên cũng như giải quyết tranh chấp cần căn cứ vào nội dung hợp đồng đã giao kết và các quy định pháp luật có liên quan.

Ban lãnh đạo California Fitness & Yoga trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với hội viên tại một phòng tập của hệ thống.

Nhằm giúp hội viên nắm rõ quyền và lựa chọn phương thức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã thông tin, hướng dẫn một số nội dung về giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Hội viên có quyền lựa chọn khởi kiện tại tòa án

Về quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp, khoản 1 Điều 14 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: "Trường hợp quyền dân sự bị xâm phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo vệ quyền được thực hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài". Qua nghiên cứu Cẩm nang hội viên được California Fitness & Yoga công khai tại địa chỉ https://cali.vn/danh-muc-mau-hop-dong, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, Điều 21 của tài liệu này có quy định về phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, đối với điều khoản trọng tài do tổ chức, cá nhân kinh doanh đưa vào hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung, khi phát sinh tranh chấp, người tiêu dùng có quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp khác. Như vậy, trong trường hợp hợp đồng hội viên của California Fitness & Yoga có điều khoản trọng tài do doanh nghiệp đưa vào hợp đồng theo mẫu, hội viên vẫn có quyền lựa chọn khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật, thay vì giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài.

Các hình thức thực hiện quyền khởi kiện

Theo hướng dẫn của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, hội viên có thể thực hiện quyền khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thông qua hai hình thức.

Thứ nhất, hội viên tự mình khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án có thẩm quyền, yêu cầu giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, hoàn trả phí dịch vụ và những quyền lợi hợp pháp khác.

Thứ hai, hội viên có thể đề nghị tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đại diện khởi kiện. Cụ thể, điểm g khoản 1 Điều 50 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quyền đại diện cho người tiêu dùng khởi kiện vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi có yêu cầu và được ủy quyền theo quy định pháp luật. Việc khởi kiện và giải quyết vụ án được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự và các quy định pháp luật có liên quan.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình giải quyết tranh chấp, hội viên cần chủ động thu thập, lưu giữ các tài liệu, chứng cứ liên quan, gồm hợp đồng và phụ lục hợp đồng, chứng từ thanh toán, thông báo của doanh nghiệp, tài liệu thể hiện tình trạng cung cấp dịch vụ, các văn bản hoặc nội dung trao đổi đã gửi doanh nghiệp cùng những chứng cứ khác có liên quan.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị hội viên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết, tình hình thực tế thực hiện hợp đồng và quy định pháp luật để xem xét, lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp.

Đối với các vấn đề như căn cứ chấm dứt hợp đồng, trách nhiệm hoàn trả tiền và mức phí được hoàn trả, việc xác định cụ thể cần dựa trên hồ sơ, chứng cứ và các tình tiết của từng vụ việc. Đây là những nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Tòa án khi vụ án được khởi kiện và thụ lý theo quy định pháp luật.