California Fitness thông báo tạm ngưng gần 10 chi nhánh chỉ trong 2 ngày

Tối 24/10, hội viên California Fitness & Yoga (California) tiếp tục nhận được thông báo tạm đóng hai câu lạc bộ Cali 3-2 và Cali Thủ Đức từ ngày 25 đến hết 31/10 vì vấn đề liên quan đến vận hành.

Thông báo được gửi lúc 20h, chưa đầy một ngày trước thời điểm có hiệu lực khiến nhiều hội viên bàng hoàng, lo lắng.

Trước đó vào tối 23/10, California Fitness & Yoga bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động 5 phòng tập tại TP.HCM và Hà Nội. Trong đó, 4 cơ sở tại TP.HCM bao gồm Landmark 81, Cali Tower, Gigamall, Thảo Điền Pearl và tại Hà Nội là Vincom Star City. Thời gian tạm đóng cửa được thông báo đến hết ngày 31/10.

Chỉ trong 2 ngày, California thông báo tạm ngưng gần 10 chi nhánh. Ảnh: Tạp chí Tri thức.

Như vậy, chỉ trong hai ngày 24 và 25/10, California sẽ tạm ngưng thêm 7 cơ sở. Đáng chú ý, Cali 3/2 và cơ sở tại Thủ Đức nằm trong nhóm phòng tập trước đó vẫn được ghi nhận hoạt động tại TP.HCM. Việc nhiều cơ sở liên tiếp đóng cửa không chỉ làm gián đoạn lịch tập mà còn khiến hội viên lo ngại về quyền lợi của các gói dịch vụ dài hạn đã thanh toán trước.

Đợt tạm ngưng mới diễn ra sau khi hàng loạt chi nhánh California tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Đồng Nai lần lượt thông báo đóng cửa từ giữa tháng 10.

Hiện tại, nếu tính cả những phòng tập đang ngừng hoạt động, California Fitness vẫn là chuỗi phòng tập lớn nhất thị trường với 34 cơ sở, bao gồm TP.HCM (19 cơ sở), Hà Nội (11 cơ sở) và các tỉnh thành khác (4 cơ sở).

Trong đó có Hùng Vương Plaza, SC VivoCity, Pico Plaza, Gold View tại TP.HCM; Sky City tại Hà Nội cùng các cơ sở ở Đà Nẵng và Biên Hòa. Riêng Centuryon Saigon Centre tại TP.HCM thông báo tạm ngưng trong 6 tháng, từ ngày 17/10/2026 đến 17/4/2027.

Việc nhiều địa điểm đồng loạt tạm đóng khiến mạng lưới phòng tập tiếp tục thu hẹp, ảnh hưởng đến khả năng sử dụng dịch vụ tại nhiều chi nhánh, một trong những lợi ích được khách hàng cân nhắc khi mua thẻ dài hạn.

Dù có thể chuyển sang cơ sở còn hoạt động, hội viên vẫn phải tính toán khoảng cách di chuyển, lịch học và các tiện ích đi kèm. Nếu không có địa điểm phù hợp, người tập phải gián đoạn việc tập luyện dù đã thanh toán trước.

Ông Dane Fort - nhà sáng lập kiêm CEO California Fitness & Yoga xin lỗi hội viên, nhân viên, đối tác và các bên liên quan về những vấn đề phát sinh trong thời gian qua. Ảnh: California Fitness & Yoga.

Trước đó, ngày 19/10, ông Dane Fort - nhà sáng lập kiêm CEO California Fitness & Yoga - đã xuất hiện trên video đăng tại fanpage của chuỗi, thay mặt ban lãnh đạo doanh nghiệp xin lỗi hội viên, nhân viên, đối tác và các bên liên quan về những vấn đề phát sinh trong thời gian qua.

CEO California Fitness & Yoga cam kết chuỗi sẽ ngừng áp dụng khoản phụ thu đối với một số lớp GroupX và Yoga; đồng thời khẳng định thời gian tới sẽ ưu tiên duy trì và từng bước khôi phục những dịch vụ thiết yếu như khăn tập, nước uống, hỗ trợ gửi xe...

“Các lớp học này sẽ trở lại chính sách tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục rà soát và điều chỉnh lịch học nhằm tăng số lượng lớp có thể tham gia nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tập luyện của hội viên”, ông Dane Fort nói.

Sau cam kết của lãnh đạo, nhiều phòng tập trong hệ thống này đã dừng thu thêm phí, tuy nhiên chất lượng dịch vụ chưa cải thiện.