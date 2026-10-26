California Fitness tạm dừng hoạt động toàn bộ cơ sở tại Hà Nội

California Fitness đóng hết cơ sở ở Hà Nội

Tạm dừng toàn bộ phòng tập ở Hà Nội, mạng lưới toàn quốc thu hẹp kỉ lục

Chỉ trong hai ngày 24 và 25.10, chuỗi phòng tập California Fitness & Yoga liên tiếp gửi thông báo đến hội viên về việc tạm dừng hoạt động tại 4 cơ sở cuối cùng ở Hà Nội, gồm Cali Times City, Cali Hàng Da, Cali Mipec và Cali Centuryon Royal City với lí do liên quan đến vận hành.

Trước đó, các điểm tập khác tại Thủ đô như Pico Xuân Thủy, Capital Tower, Mac Plaza, Sky City, Somerset West Point, Handico Tower và Vincom Star City cũng lần lượt đóng cửa hoặc tạm ngừng đón khách. Như vậy, toàn bộ hệ thống phòng tập của thương hiệu này tại Hà Nội đã chính thức ngừng hoạt động.

Không riêng Hà Nội, trong ngày 25.10, chi nhánh duy nhất tại Nha Trang cũng thông báo tạm dừng. Trước đó, các cơ sở tại Đà Nẵng và Biên Hòa đã đóng cửa.

Tại TP.HCM, hàng loạt chi nhánh lớn như Hùng Vương Plaza, SC VivoCity, Parkson Flemington, Pico Plaza, GoldView, SC Landmark 81, Cali Tower, Gigamall, Thảo Điền Pearl, Cali 3/2 và Cali Thủ Đức đồng loạt tạm ngưng phục vụ đến hết tháng 10.

So với quy mô 35 câu lạc bộ được ghi nhận trong năm 2025, hệ thống phòng tập từng giữ vị trí hàng đầu thị trường Việt Nam đã ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng.

Hiện tại, toàn chuỗi chỉ còn 2 cơ sở duy trì hoạt động, gồm Cali Aeon Mall Bình Tân, Cali Bình Dương Square, tương ứng mức giảm quy mô hơn 94% chỉ trong vòng một năm.

Dù doanh nghiệp phủ nhận thông tin chấm dứt hoàn toàn hoạt động hay phá sản, đồng thời nhấn mạnh đây chỉ là các quyết định tạm ngừng, nhưng việc thu hẹp diện rộng đã gây rúng động cộng đồng hội viên.

Khủng hoảng tài chính, chậm đóng bảo hiểm xã hội và nợ lương nhân viên

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2007, California Fitness & Yoga từng phát triển rực rỡ dựa trên mô hình phòng tập cao cấp tích hợp gym, yoga, lớp tập nhóm tại các trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng đắc địa.

Tuy nhiên, đợt khủng hoảng hiện tại cho thấy nhiều bất cập tài chính và nghĩa vụ lao động kéo dài. Ngày 19.10, ông Dane Fort, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch California Fitness & Yoga đã đăng tải video trên trang Facebook chính thức của thương hiệu, công khai xin lỗi hội viên, nhân viên và đối tác về những gián đoạn trong hoạt động thời gian qua.

Lãnh đạo doanh nghiệp này thừa nhận đã mắc sai lầm khi theo đuổi chiến lược tăng trưởng quá nhanh, khiến quy mô vượt quá năng lực quản lý và vận hành.

Doanh nghiệp đề nghị hội viên, người lao động và các đối tác cho thêm 30 ngày để hoàn thiện kế hoạch, xác định nguồn lực cũng như tiến độ giải quyết những tồn đọng. Sau thời gian này, California cam kết công khai kết quả thực hiện và các bước triển khai tiếp theo.

Dù vậy, tình hình tài chính của thương hiệu vẫn hết sức căng thẳng. Tính đến cuối tháng 9.2026, trụ sở chính của doanh nghiệp tại TP.HCM chậm đóng hơn 9 tỉ đồng bảo hiểm xã hội cho 416 lao động, với thời gian chậm đóng kéo dài bảy tháng.

Tại chi nhánh Hà Nội, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội cũng vượt mức 5 tỉ đồng đối với 319 lao động. Tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp tại hai đơn vị vượt mốc 14 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, đông đảo nhân viên, huấn luyện viên phản ánh bị chậm thanh toán tiền lương, hoa hồng và thù lao giảng dạy trong nhiều tháng.

Khách hàng đứng ngồi không yên vì hợp đồng dài hạn

Hệ thống cung cấp 10 hạng thẻ với giá niêm yết trung bình từ 670.000 đồng đến 3,2 triệu đồng/tháng. Nhiều khách hàng đã chi hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để sở hữu các gói tập kéo dài nhiều năm.

Sự việc toàn bộ phòng tập tại Hà Nội đóng cửa và các chi nhánh TP.HCM thu hẹp khiến cộng đồng hội viên không khỏi lo lắng. Nhiều khách hàng dù đã thanh toán đủ tiền hoặc vẫn đang phải gánh khoản trả góp ngân hàng hàng tháng nhưng giờ đã không còn địa điểm để tập luyện.

Dù lãnh đạo doanh nghiệp đã trực tiếp đến một số câu lạc bộ gặp gỡ, nhận trách nhiệm và hứa hẹn đưa ra các gói thẻ thanh toán theo tháng linh hoạt hơn trong tương lai, nhưng cho đến nay, California Fitness & Yoga vẫn chưa đưa ra lịch trình mở cửa trở lại cụ thể hay phương án bồi thường, chuyển đổi địa điểm và hoàn trả chi phí thỏa đáng cho các hợp đồng dài hạn còn hiệu lực.