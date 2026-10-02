California Fitness lên tiếng về thông tin phá sản, đóng cửa toàn hệ thống

Trong thông báo mới nhất gửi nhân viên, Phòng Pháp chế California Fitness & Yoga cho biết thời gian gần đây doanh nghiệp ghi nhận một số thông tin sai lệch liên quan đến tình hình hoạt động của hệ thống được lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đó, có thông tin cho rằng California Fitness phá sản hoặc sẽ đóng cửa toàn bộ hệ thống. Công ty khẳng định đây không phải thông tin chính thức do doanh nghiệp công bố.

Theo California Fitness & Yoga, hệ thống hiện vẫn duy trì hoạt động tại các câu lạc bộ đang vận hành, đồng thời tiếp tục triển khai quá trình tái cấu trúc nhằm ổn định và củng cố hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như bảo vệ quyền lợi của hội viên và nhân viên.

Doanh nghiệp đã ghi nhận một số trường hợp lợi dụng thông tin sai lệch để mạo danh California Fitness & Yoga, tiếp cận hội viên hoặc đưa ra các hướng dẫn, yêu cầu giao dịch không chính thức.

"Đối với các thông tin sai sự thật đang được đăng tải và chia sẻ, Công ty đã tiến hành ghi nhận, lưu giữ các bài viết, đường dẫn, tài khoản và nội dung có liên quan, bao gồm cả các tài khoản ẩn danh", thông báo nêu.

California Fitness & Yoga cho biết đang phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan có thẩm quyền để xác minh nguồn gốc, chủ thể liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Công ty đồng thời yêu cầu nhân viên chỉ chia sẻ những thông tin đã được doanh nghiệp chính thức xác nhận, không suy đoán, bình luận hoặc chia sẻ lại các nội dung chưa được xác nhận, đặc biệt liên quan đến tình hình công ty, khả năng phá sản, đóng cửa hệ thống, hoạt động của các câu lạc bộ, chính sách và quyền lợi hội viên.

Nhân viên cũng được yêu cầu không cung cấp, xác nhận hoặc bình luận về thông tin nội bộ với hội viên, đối tác, báo chí hoặc bên thứ ba khi chưa được phân quyền.

Về trách nhiệm pháp lý, California Fitness & Yoga lưu ý việc tạo lập, cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính, buộc gỡ bỏ thông tin và tùy tính chất, mức độ, hậu quả có thể phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo quy định pháp luật.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh California Fitness & Yoga đang thực hiện quá trình tái cấu trúc sau hơn 20 năm hoạt động. Theo dữ liệu Q&Me, tháng 3/2026, hệ thống có 34 cơ sở và hiện còn 26 cơ sở (thống kê dựa trên website).

Cùng với việc thu hẹp mạng lưới, doanh nghiệp cũng tạm ngưng một số tiện ích dành cho khách hàng cao cấp. Từ ngày 29/9 đến 19/10/2026, California thông báo tạm ngưng dịch vụ khăn, nước uống VIP và quầy Centuryon tại các câu lạc bộ do một số vấn đề liên quan đến vận hành.

Về phía người lao động, California còn một số nghĩa vụ chưa giải quyết xong, gồm lương, hoa hồng và bảo hiểm xã hội. Theo Bảo hiểm xã hội TP HCM, California Fitness nằm trong danh sách 100 đơn vị chậm đóng từ 6 tháng trở lên với số tiền lớn. Tính đến cuối tháng 8/2026, trụ sở chính của California Fitness tại TP HCM còn nợ hơn 7,6 tỷ đồng tiền bảo hiểm của 478 người lao động. Chi nhánh tại Hà Nội còn khoản nợ hơn 4,2 tỷ đồng của 345 người lao động.