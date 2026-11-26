California Fitness & Yoga từng thông báo mở cửa trở lại câu lạc bộ Pegasus Plaza Biên Hòa (Đồng Nai) từ ngày 5/11, sau thời gian tạm ngừng hoạt động. Đây cũng là cơ sở duy nhất còn trụ lại cửa thương hiệu trong nửa đầu tháng 11, khi nhiều hồi viên cho biết họ vẫn đi tập bình thường và được cung cấp đủ khăn, nước.

Tuy nhiên, theo ghi nhận mới nhất của người viết, địa điểm tại Biên Hòa hiện đã được Google Maps liệt kê trong tình trạng “tạm thời đóng cửa”. Fanpage riêng của California Fitness Pegasus Biên Hòa không còn truy cập được.

“California Biên Hòa đã gỡ bảng tên trong thang máy rồi”, một người dùng mạng xã hội chia sẻ trong nhóm các hội viên vào hôm 17/11.

Với việc dừng hoạt động của California Pegasus Biên Hòa, thương hiệu California Fitness & Yoga không còn cơ sở nào trên toàn bộ thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, những kênh thông tin chính thức của California Fitness cũng xuất hiện dấu hiệu gián đoạn. Website thương hiệu tại địa chỉ Cali.vn hiện không thể truy cập được. Fanpage chính thức California Fitness & Yoga Centers Vietnam cũng dừng cập nhật kể từ ngày 19/11.

Trong bài đăng gần nhất, phía California Fitness & Yoga từng chia sẻ rằng ban lãnh đạo California Fitness & Yoga vẫn đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán, tái cấu trúc với các đối tác chiến lược nhằm tìm ra giải pháp khả thi nhất để ổn định vận hành và từng bước đảm bảo giải quyết quyền lợi cho hội viên.

“Quá trình tái cấu trúc cần tuân thủ các quy định bảo mật và trình tự cần thiết, chúng tôi chưa thể công bố chi tiết ở thời điểm hiện tại. Ngay khi các phương án được thống nhất và đủ điều kiện triển khai, chúng tôi sẽ thông báo chính thức đến quý vị trong thời gian sớm nhất”, bài đăng ngày 19/11 nêu rõ.

Ảnh: California Fitness & Yoga.

Tuy nhiên, trong lúc hội viên và người lao động vẫn đang chờ đợi câu trả lời rõ ràng, các cơ sở của California Fitness tiếp tục ghi nhận biến động mới.

Tại Hà Nội, ngày 25/11, CTCP Thiết bị (Machinco1), đơn vị sở hữu tòa nhà Mac Plaza tại số 10 Trần Phú, phường Hà Đông, đã phát đi thông báo gửi hội viên của phòng tập California tại trung tâm thương mại này.

Theo đó, Machinco1 cho biết tòa nhà đã chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng với gian hàng California từ ngày 1/11/2026, đồng thời đang triển khai các công tác thanh lý và hoàn trả mặt bằng.

Đơn vị này đề nghị những khách hàng còn đồ đạc, tư trang trong các tủ cá nhân tại phòng tập liên hệ ban quản lý tòa nhà để được tập hợp thông tin, hỗ trợ chuyển cho gian hàng giải quyết. Thời hạn cuối cùng để hội viên cung cấp thông tin là ngày 30/11.

Một địa điểm khác của California Fitness tại Hà Nội là Cali Xuân Diệu, nằm trong tòa nhà Somerset West Point, khu vực Tây Hồ, cũng đã xuất hiện đơn vị kinh doanh mới. Theo thông tin tuyển dụng được đăng tải, đơn vị mới là Zone 2 Training & Wellness, và phòng tập này cũng đang đẩy mạnh tìm kiếm nhân viên vận hành để sớm đưa vào hoạt động.

Ảnh: Nhật Anh tổng hợp.

California Fitness & Yoga gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2007, mở câu lạc bộ đầu tiên tại khu vực Chợ Lớn, TP HCM. Thương hiệu sau đó phát triển nhanh chóng, trở thành chuỗi phòng tập lớn nhất trên thị trường Việt Nam, với khoảng 35 cơ sở được ghi nhận trong năm 2025.

Tuy nhiên, từ năm 2026, mạng lưới này bắt đầu thu hẹp mạnh. Loạt cơ sở tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang…lần lượt bị đóng cửa và tạm dừng hoạt động. Các dịch vụ của hội viên VIP cũng bị cắt giảm.

Song song với quá trình thu hẹp hệ thống và cắt giảm dịch vụ, doanh nghiệp cũng đối mặt với nhiều vấn đề về tài chính và nghĩa vụ với người lao động.

Theo Bảo hiểm xã hội TP HCM, tính đến cuối tháng 10/2026, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California có hai khoản chậm đóng BHXH. Trong đó, một khoản là 10,2 tỷ đồng, chậm đóng trong thời hạn 8 tháng cho 319 người lao động. Khoản còn lại là hơn 1,7 tỷ đồng, chậm đóng 9 tháng của 48 người lao động.

Chi nhánh tại Hà Nội cũng ghi nhận khoản chậm đóng hơn 5,1 tỷ đồng tính đến cuối tháng 10, liên quan đến 216 người lao động.

Ngoài ra, theo danh sách do cơ quan thuế TP.HCM công bố, doanh nghiệp còn nợ hơn 4,35 tỷ đồng tiền thuế tính đến kỳ tháng 9/2026. Nhiều nhân viên và huấn luyện viên cá nhân cũng từng phản ánh tình trạng bị chậm thanh toán lương, hoa hồng trong nhiều tháng.