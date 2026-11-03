Californi Fitness đóng cơ sở cuối cùng tại TP HCM

Chuỗi phòng tập California Fitness & Yoga mới đây đã ra thông báo về việc câu lạc bộ California Fitness tại Aeon Mall Bình Tân sẽ dừng hoạt động từ ngày 3/11 cho đến khi có thông báo mới. Động thái này nhằm “thực hiện một số điều chỉnh trong công tác vận hành của câu lạc bộ”.

Như vậy, California Fitness không còn câu lạc bộ nào hoạt động tại thị trường TP HCM và Hà Nội. Trên phạm vi toàn quốc, California Fitness hiện chỉ còn câu lạc bộ Cali Bình Dương Square.

Trước đó, ngày 31/10, California Fitness & Yoga đã cập nhật kế hoạch khôi phục hoạt động sau nhiều ngày liên tiếp đóng cửa các phòng tập trên toàn quốc.

Tuy nhiên, thay vì thông báo mở cửa trở lại hàng loạt địa điểm đã tạm ngừng trong nửa cuối tháng 10, doanh nghiệp cho biết mới chỉ có hai cơ sở dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 5/11, đó là California Lapen Center tại Vũng Tàu và California Pegasus Plaza tại Biên Hòa.

“Các câu lạc bộ còn lại sẽ tiếp tục tạm ngưng hoạt động để thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong công tác vận hành, và sẽ được cập nhật đến quý hội viên trong những thông báo tiếp theo”, thương hiệu chia sẻ trên fanpage.

Các động thái này xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi ông Dane Fort, nhà sáng lập kiêm CEO California Fitness & Yoga, công khai xin lỗi hội viên, nhân viên và đối tác trong video đăng tải ngày 19/10.

Trong thông điệp này, ông Dane Fort thừa nhận những hạn chế trong chiến lược tăng trưởng và quản lý vận hành của doanh nghiệp, đồng thời đề nghị thêm 30 ngày để hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc và đưa ra phương án giải quyết những tồn đọng.

Theo đó, thời hạn 30 ngày sẽ kết thúc vào khoảng ngày 19/11, thời điểm California được kỳ vọng công bố rõ hơn giải pháp đối với các hợp đồng hội viên dài hạn cũng như những nghĩa vụ tài chính chưa được hoàn tất.

Trong những tháng gần đây, nhiều nhân viên, huấn luyện viên của hệ thống cũng phản ánh tình trạng chậm thanh toán lương, hoa hồng và các khoản thu nhập khác. Nhiều người đã cùng ký đơn kiến nghị tập thể, phản ánh tình trạng này đến Thanh tra TP Hà Nội, Thanh tra TP HCM, cũng như các cơ quan Bảo hiểm xã hội và Sở Nội vụ của hai thành phố.

Ngoài các nghĩa vụ với người lao động, doanh nghiệp còn có khoản nợ thuế được công bố tại TP HCM. Cụ thể, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California, địa chỉ tại 126 Hùng Vương, phường Chợ Lớn, TP.HCM, còn nợ hơn 4,35 tỷ đồng tính đến kỳ tháng 9, theo danh sách do cơ quan thuế TP HCM công bố,

Theo Bảo hiểm xã hội TP HCM, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California cũng nằm trong danh sách 100 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên với số tiền lớn. Tính đến cuối tháng 9/2026, trụ sở chính của California Fitness tại TP HCM còn nợ hơn 9 tỷ đồng tiền bảo hiểm của 416 người lao động, với thời gian nợ kéo dài 7 tháng. Chi nhánh tại Hà Nội cũng ghi nhận khoản nợ hơn 5 tỷ đồng liên quan đến 319 người lao động.