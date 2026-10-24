Califoria Fitness tiếp tục đóng 5 cơ sở tại TP HCM và Hà Nội

Trong thông báo gần đây nhất gửi tới khách hàng, thương hiệu phòng tập cao cấp Califoria Fitness & Yago cho biết sẽ tạm dừng loạt cơ sở tại TP HCM và Hà Nội vì lý do vận hành.

Cụ thể, tại TP HCM, California Fitness dừng 4 cơ sở gồm Cali Landmark 81, Cali Tower, Cali Gigamall và Cali Thảo Điền Pearl. Tương tự, tại Hà Nội, cơ sở Cali Vincom Star City cũng dừng hoạt động.

Thời gian tạm dừng của 5 cơ sở diễn ra từ ngày 24/10 đến hết 31/10. Phía thương hiệu chưa thông báo về tình hình mở cửa trở lại sau giai đoạn này.

Động thái tiếp tục đóng cửa loạt cơ sở diễn ra trong bối cảnh chỉ trước đó vài ngày, CEO Dane Fort của chuỗi phòng tập đã công khai đăng đàn xin lỗi, đồng thời xin thêm 30 ngày để thương hiệu thực hiện quá trình tái cấu trúc.

Trong video đăng trên fanpage Califoria Fitness & Yoga trưa ngày 19/10, ông Dane Fort thừa nhận California Fitness đã theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá, vượt quá khả năng đáp ứng của đội ngũ và hệ thống vận hành.

Ông cũng nói thêm rằng thương hiệu đã tiến hành tái cấu trúc trong hơn 3 tháng. Hết giai đoạn 30 ngày tính từ thời điểm 19/10, California Fitness sẽ cập nhật công khai tiến độ tái cấu trúc, những công việc đã thực hiện và các vấn đề vẫn đang được giải quyết để khách hàng và đối tác nắm rõ.

Đến thời điểm hiện tại, California Fitness đã đóng cửa hoàn toàn 11 cơ sở, tạm dừng 12 cơ sở (trong đó cơ sở Centuryon Saigon Centre cải tạo đến 16/4/2027).

Hiện thương hiệu còn 9 cơ sở trên khắp cả nước, gồm 4 cơ sở tại Hà Nội, 4 cơ sở tại TP HCM và một cơ sở tại Nha Trang. Như vậy số điểm tập của California Fitness còn chưa tới 1/3 so với con số 35 điểm tập, được thống kê trong năm 2025.

Về mặt dịch vụ, California Fitness đã tạm ngưng cung cấp khăn tập, nước uống VIP, đóng quầy Centuryon đến ngày 8/11/2026; cũng như dừng cung cấp vé đỗ xe ô tô 3h miễn phí đến ngày 5/11/2026.

Ngoài việc thu hẹp hệ thống và giảm bớt dịch vụ, những nghĩa vụ với người lao động cũng đang là áp lực cấp thiết với California Fitness, khi doanh nghiệp bị phản ảnh chậm thanh toán tiền lương, hoa hồng và bảo hiểm xã hội trong nhiều tháng cho nhân viên, huấn luyện viên.

Chia sẻ với người viết về thực trạng này, quản lý một cơ sở tại Hà Nội cho biết California Fitness chỉ thanh toán cho anh một phần lương của tháng 6. Đến tháng 7, doanh nghiệp trả được 2 triệu lương cứng. Tháng 8, California Fitness trả trước hoa hồng của một số hợp đồng nếu bán được trong một số ngày nhất định.

“Tháng 9 California Fitness cũng báo trả hoa hồng một số ngày nhất định nhưng nhân viên không còn chạy doanh số nữa. Một là các bạn vẫn bị nợ lương, không có tinh thần làm việc. Hai là các bạn nhận thấy không thể làm lâu dài trong hoàn cảnh hiện tại, nếu cố bán hàng sau đó nghỉ việc bỏ khách lại cũng không hay. Đến tháng 10, chúng tôi không đẩy doanh số nữa, chỉ hướng dẫn khách tập luyện nếu cần”, vị quản lý bổ sung và cho biết, cơ sở nơi anh làm việc đã tạm đóng cửa đến cuối tháng 10.

Theo Bảo hiểm xã hội TP HCM, California Fitness nằm trong danh sách 100 đơn vị chậm đóng từ 6 tháng trở lên với số tiền lớn. Tính đến cuối tháng 9/2026, trụ sở chính của California Fitness tại TP HCM còn nợ hơn 9 tỷ đồng tiền bảo hiểm của 416 người lao động. Thời gian nợ kéo dài 7 tháng. Tương tự, chi nhánh tại Hà Nội còn khoản nợ hơn 5 tỷ đồng của 319 người lao động.

California Fitness & Yoga là thương hiệu phòng tập có nguồn gốc từ Hong Kong (Trung Quốc) và từng mở rộng tại nhiều quốc gia châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia… Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động tại các thị trường này, California Fitness chủ động rút lui hoặc rơi vào tình trạng đóng cửa vì áp lực tài chính.

Việt Nam là quốc gia duy nhất còn ghi nhận sự hoạt động của thương hiệu.

California Fitness vào Việt Nam năm 2007, mở cơ sở đầu tiên tại khu vực Chợ Lớn, TP.HCM vào tháng 8/2007. Sau đó, thương hiệu mở rộng ra Hà Nội và nhiều địa phương khác, phát triển thêm các mô hình như California Fitness & Yoga, California Active, California Centuryon và Hypoxi.

Tại Việt Nam, doanh nghiệp liên tục trải qua những thay đổi về chủ sở hữu: từ giai đoạn đầu thuộc sở hữu của California Management Group (CMG.ASIA) do ông Randy Dobson sáng lập, cho đến tay tập đoàn Australia FLG, và gần đây nhất là pháp nhân Ever Smart Assets Limited đăng ký hoạt động tại British Virgin Islands.