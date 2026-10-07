Cãi vã với người tình, cô giáo ở Cà Mau và các con bị chém thương vong

Theo thông tin ban đầu, Trần Trí Công có quan hệ tình cảm và chung sống với chị N.T.L.H. cùng 3 người con riêng của chị H. từ năm 2022. Do mâu thuẫn tình cảm phát sinh trước đó nhưng không được giải quyết, ngày 5/10, Công đến nhà chị H. để nói chuyện.

Đối tương Trần Trí Công - Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Công lấy dao tại nhà chị H. tấn công chị H. cùng các con. Phát hiện vụ việc, Công an xã Năm Căn cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khống chế, bắt giữ Công và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Hậu quả, cháu V.N.T.K. bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện; chị H. cùng một người con khác được cấp cứu, điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Cà Mau triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ án. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Chí Công để điều tra về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan công an, Trần Chí Công đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.