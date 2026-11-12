Cãi vã trên tàu cá, ngư phủ ở An Giang dùng dao xẻ mực đoạt mạng đồng nghiệp

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trương Thanh Tuấn làm thuê trên tàu đánh cá mang số hiệu AG-952XX-TS do anh T.V.P. làm thuyền trưởng, cùng 9 ngư phủ khác hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển Việt Nam.

Đối tượng Trương Thanh Tuấn - Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Khoảng 10 giờ ngày 4/11, khi tàu đang hoạt động gần vùng biển Côn Đảo, trong quá trình làm việc, giữa Tuấn và anh D.B.(SN 2001, trú tại xã Châu Thành) cùng là thuyền viên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi, xô xát nhưng được các thuyền viên khác kịp thời can ngăn.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi Tuấn đang sử dụng dao xẻ mực tại khu vực phía trước boong tàu thì anh D.B. cầm dao đi đến, hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi. Cho rằng anh D.B. có ý định tấn công mình, Tuấn đã ôm chặt anh D.B. rồi dùng dao đâm vào vùng lưng. Trong lúc giằng co, cả hai cùng ngã xuống boong tàu.

Ngay sau đó, các thuyền viên trên tàu đến can ngăn và phát hiện anh D.B. bị thương, bất tỉnh nên nhanh chóng đưa ra phía sau tàu để sơ cứu. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, anh D.B. đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do mất máu cấp do thủng động mạch phổi trái.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.