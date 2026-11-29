Elon Musk sở hữu nhiều nét tính cách dễ khiến người ta liên tưởng đến một nhân vật phản diện trong loạt phim James Bond. Từ xe điện đến tên lửa, tỷ phú sinh ra tại Nam Phi luôn theo đuổi những tham vọng lớn, song cũng nổi tiếng với "cái tôi" đặc biệt nhạy cảm.

Tất cả những khía cạnh này được khắc họa trong cuốn sách Character Limit: How Elon Musk Destroyed Twitter của Kate Conger và Ryan Mac, hai phóng viên công nghệ của New York Times.

Theo The Guardian, hai tác giả đã vẽ nên một chân dung không mấy thiện cảm về Musk. Đáng nói, phần lớn chất liệu để xây dựng chân dung ấy lại đến từ chính những lời nói và hành động của vị tỷ phú.

Thương vụ 44 tỷ USD thiếu tính toán

Đúng như tên gọi, cuốn sách tập trung vào thương vụ mua lại mạng xã hội Twitter, nay là X, và quá trình Musk biến nền tảng này thành một công ty mạng xã hội mà hai tác giả mô tả là khắc nghiệt và đầy hoài nghi hơn trước.

Việc người giàu nhất thế giới nhờ sản xuất ôtô điện và phát triển tên lửa quyết định mua lại một nền tảng mạng xã hội thoạt nhìn có vẻ khó hiểu.

Tuy nhiên, Musk vốn khởi nghiệp trong lĩnh vực Internet. Ông kiếm được khối tài sản ban đầu từ một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chỉ dẫn thành phố trực tuyến, trước khi trở nên giàu có hơn nhờ bán cổ phần tại PayPal.

Musk cũng là người đặc biệt nghiện Twitter. Hiếm khi một ngày, thậm chí một giờ, trôi qua mà ông không đăng tải quan điểm cá nhân hoặc chia sẻ bài viết của người khác.

Nếu trước đây giới siêu giàu thường thể hiện sự giàu có và tầm ảnh hưởng thông qua việc sở hữu các tờ báo, Musk đã sớm nhìn thấy tiềm năng của Internet đối với ngành truyền thông.

Ngay từ năm 1998, ông từng tuyên bố Internet sẽ trở thành tất cả đối với lĩnh vực truyền thông.

Cuốn Character Limit hé lộ câu chuyện đằng sau thương vụ mua lại Twitter của Elon Musk. Ảnh: Amazon.

Đến cuối thập niên 2010, Twitter đã trở thành nguồn thông tin quan trọng đối với hàng chục triệu người trên thế giới. Công ty khi đó thậm chí nuôi tham vọng cạnh tranh với Facebook.

Dưới thời CEO Jack Dorsey, Twitter cố gắng tìm kiếm sự cân bằng giữa quyền tự do ngôn luận và những lo ngại về các nội dung độc hại trên nền tảng. Tuy nhiên, chiến lược này không hoàn toàn thành công, trong khi những bất đồng trong HĐQT cuối cùng dẫn đến sự ra đi của Dorsey.

Người kế nhiệm ông, Parag Agrawal, là một nhà quản lý thiên về kỹ thuật, dường như tin rằng những xung đột xã hội trên nền tảng có thể được giải quyết bằng việc cải thiện công nghệ.

Tuy nhiên, Agrawal chưa có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực. Ông nhanh chóng bị sa thải sau khi Musk hoàn tất thương vụ mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD.

Trên thực tế, Musk từng tìm mọi cách để rút khỏi thương vụ sau khi đưa ra một mức giá bị đánh giá là quá cao. Cuối cùng, sức ép pháp lý buộc vị tỷ phú phải hoàn tất giao dịch.

Quá trình tranh chấp pháp lý cũng làm lộ hàng loạt tin nhắn của Musk liên quan đến thương vụ. Những tin nhắn này cho thấy một nhà đầu tư nóng vội, thiếu kiên nhẫn và có xu hướng gây sức ép lên những người xung quanh.

Musk gần như ép Twitter phải bán mình mà không trải qua một quy trình thẩm định đầy đủ, để rồi sau đó liên tục phàn nàn rằng ông không có cơ hội đánh giá giá trị thực sự của doanh nghiệp.

Nỗi ám ảnh với sức ảnh hưởng của bản thân

Vấn đề lớn hơn là Musk dường như không có một kế hoạch kinh doanh nhất quán để phát triển Twitter sau khi tiếp quản.

Vị tỷ phú không ưa mô hình kinh doanh dựa vào quảng cáo và những quyết định của ông dần khiến các doanh nghiệp vốn đóng góp phần lớn doanh thu cho Twitter quay lưng. Trong khi đó, phương án thay thế bằng việc thu phí thông qua hệ thống xác minh tài khoản bị đánh giá là thiếu tính toán và phản tác dụng.

Doanh thu càng suy giảm, Musk càng mạnh tay cắt giảm nhân sự. Điều này lại khiến Twitter mất đi những nhân viên giàu kinh nghiệm, gây thêm khó khăn cho quá trình cải tổ doanh nghiệp.

Khoảng 6 tháng sau khi hoàn tất thương vụ, chính Musk cũng đăng một dòng trạng thái đầy tính tự trào, đại ý rằng cách kiếm được một gia tài nhỏ từ mạng xã hội là bắt đầu với một gia tài lớn.

Lý tưởng mà Musk viện dẫn để biện minh cho những thay đổi tại Twitter là bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa lý tưởng này trong môi trường mạng xã hội phức tạp không hề đơn giản.

The Guardian cho rằng dù Twitter vốn đã tồn tại nhiều nội dung độc hại trước khi Musk tiếp quản, nền tảng này dưới thời vị tỷ phú trở thành một môi trường tiêu cực hơn, trong khi quy mô kinh doanh lại thu hẹp.

Xuyên suốt quá trình cải tổ Twitter, Musk vẫn duy trì thói quen đăng bài liên tục trên nền tảng mà mình sở hữu.

Theo hai tác giả, vị tỷ phú trở nên ám ảnh với việc trở thành người có nhiều lượt theo dõi nhất trên Twitter. Khi các con số bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, Musk yêu cầu tiến hành điều tra, vì nghi ngờ những nhân viên bất mãn thuộc bộ máy quản lý cũ đã can thiệp vào hệ thống.

Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất diễn ra tại sự kiện Super Bowl. Khi đó, Musk đăng bài bày tỏ sự ủng hộ dành cho một đội bóng. Tuy nhiên, bài đăng của ông lại nhận được ít sự chú ý hơn bài viết của ông Joe Biden - Tổng thống Mỹ thời điểm đó, dù cả hai cùng cổ vũ một đội.

Vị tỷ phú sau đó rời sự kiện, bay đến San Francisco để trực tiếp giám sát quá trình tìm hiểu vì sao bài đăng của mình lại bị lấn át.

Câu chuyện của Musk cũng phần nào phản ánh những tác động tiêu cực mà mạng xã hội có thể gây ra đối với sức khỏe tinh thần. Ở một khía cạnh nào đó, vị tỷ phú trở thành hiện thân của lối tư duy phân cực và khép kín mà các thuật toán trên những nền tảng như Twitter có xu hướng khuếch đại.

Musk tự thuyết phục mình rằng ông đang thực hiện một sứ mệnh nhằm cứu nước Mỹ và thế giới khỏi thứ mà ông gọi là "virus tư tưởng thức tỉnh".