Cải tiến có thể giúp UAV Nga xuyên thủng 'Vòm điện tử' ở Kiev

Các quan chức Ukraine ngày 2/11 cho biết, Nga đang trang bị hệ thống dẫn đường Kometa với ăng-ten chống nhiễu kích thước lớn hơn trên máy bay không người lái (UAV) tự sát.

Cải tiến này giúp UAV Geran tăng khả năng chống lại các biện pháp chế áp điện tử, khiến lực lượng phòng thủ Ukraine phải sử dụng thêm drone đánh chặn, tiêm kích và tên lửa để đối phó.

Kometa là tổ hợp định vị vệ tinh thường được lắp trên UAV tự sát Geran, tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, bom lượn dẫn đường UMPK và tên lửa hành trình Filin.

Hệ thống sử dụng ăng-ten nhận tín hiệu có kiểm soát (CRPA), gồm nhiều phần tử có khả năng phát hiện và loại bỏ tín hiệu giả, qua đó duy trì khả năng thu tín hiệu vệ tinh ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu mạnh.

Phiên bản Kometa nguyên bản có 4 phần tử ăng-ten. Nga liên tục tăng số lượng phần tử để cải thiện khả năng chống nhiễu.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) tháng trước cho biết hệ thống Kometa-M16 với 16 phần tử đã được triển khai đại trà, trong khi Nga đang thiết lập dây chuyền sản xuất phiên bản 20 phần tử.

Serhii Beskrestnov, cố vấn công nghệ quốc phòng của Tổng thống Ukraine, mới đây công bố hình ảnh cụm ăng-ten 32 phần tử trên UAV Nga được sử dụng để tập kích Kiev.

Ông cũng cho biết, một số hệ thống Kometa 16 phần tử đã chuyển sang bố trí hình tròn thay vì dạng vuông như trước.

Theo ông Beskrestnov, số lượng phần tử ăng-ten càng lớn thì khả năng triệt tiêu nguồn gây nhiễu càng cao. Ukraine từng phải bố trí 16 nguồn gây nhiễu xung quanh mỗi UAV Geran, nhưng với cấu hình mới, con số này có thể tăng gấp đôi.

Alkhimik, chỉ huy đơn vị Night Watch của Ukraine, cho biết cụm ăng-ten 32 phần tử thực chất gồm hai mảng, mỗi mảng có 16 phần tử và đảm nhận một băng tần định vị vệ tinh khác nhau.

Ông tuyên bố Ukraine có thể triển khai các hệ thống tác chiến điện tử hoạt động trên băng tần L1 và L2/L5 để vô hiệu hóa loại ăng-ten này.

Tuy nhiên, Beskrestnov thừa nhận cuộc đua chống nhiễu đang đặt ra thách thức lớn, bởi việc tăng số lượng phần tử ăng-ten trên UAV Nga nhanh chóng và dễ dàng hơn so với bổ sung các điểm phát sóng gây nhiễu của Ukraine.

Diễn biến trên xảy ra khi Kiev thúc đẩy xây dựng “Vòm điện tử” nhằm bảo vệ vùng trời thành phố và gây nhiễu liên lạc vô tuyến của UAV Nga.

Các nhà sản xuất thiết bị tác chiến điện tử Ukraine cùng nhiều cơ quan quân sự, an ninh được huy động tham gia dự án, với yêu cầu hoàn thành khối lượng công việc lớn trong vài tuần.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin nâng cấp hệ thống Kometa. Ukraine cũng chưa công bố kết quả kiểm chứng cụ thể về hiệu quả của “Vòm điện tử” tại Kiev.

Tư lệnh Syrsky nhấn mạnh rằng Ukraine cần tìm mọi biện pháp để gây tổn thất cho lực lượng đối phương, nhằm vô hiệu hóa khả năng mở rộng sản xuất và triển khai số lượng lớn UAV Geran.

Cơ chế này khiến vũ khí nhiệt áp đặc biệt nguy hiểm trong không gian kín như nhà xưởng, boong-ke, hầm trú ẩn hoặc công trình ngầm.