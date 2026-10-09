Cải thiện việc phân luồng giao thông tại công trường nút giao Ngã tư Đình

Các phương tiện lưu thông qua khu vực dự án xây dựng nút giao Ngã tư Đình trên đường Đỗ Mười.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, dự án xây dựng nút giao Ngã tư Đình trên đường Đỗ Mười, thuộc địa bàn phường Tân Thới Hiệp và phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành phần nhánh cầu N1 theo hướng Thủ Đức đi An Sương. Các hạng mục đường dẫn lên cầu, lan can cầu vượt và san lấp khu vực gầm cầu đang tiếp tục được triển khai.

Phần cầu chính đã hoàn thành; các hạng mục đường dẫn hai đầu cầu và lan can đang được công nhân khẩn trương thi công.

Dự án được khởi công tháng 8/2025, với tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Công trình nằm trên trục giao thông có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm nên quá trình thi công có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Các phương tiện xếp hàng dài lưu thông qua dự án đang thi công vào khung giờ cao điểm.

Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông An Sương (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức hội nghị trao đổi, thống nhất giải pháp tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị quản lý giao thông, chủ đầu tư, đơn vị giám sát và thi công.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình giao thông tại khu vực Ngã tư Đình, nhận diện những khó khăn, bất cập và nguy cơ mất an toàn trong quá trình thi công công trình.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt. Các đơn vị cần bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo và nhân lực hướng dẫn giao thông. Ngoài ra, cần thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục những bất cập về mặt đường, đặc biệt là tại các vị trí thu hẹp, chuyển hướng dòng phương tiện và khu vực phương tiện thi công ra vào công trường.

Đội Cảnh sát giao thông An Sương tổ chức điều tiết, hướng dẫn phương tiện, hỗ trợ người dân lưu thông an toàn qua khu vực thi công nút giao Ngã tư Đình khi xảy ra ngập nước do mưa lớn.

Các đơn vị thi công phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông trong điều tiết, phân luồng, nhất là vào giờ cao điểm; không để vật liệu, máy móc và phương tiện thi công lấn chiếm, gây cản trở phần đường dành cho người tham gia giao thông. Các bên cũng thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, hạn chế nguy cơ ùn tắc, va chạm và tai nạn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực công trình cần chấp hành hệ thống biển báo, đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng; giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát tại các vị trí thu hẹp mặt đường hoặc có máy móc thi công. Người điều khiển phương tiện không đi vào khu vực đã được rào chắn, không chen lấn, vượt ẩu và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp khi có phân luồng.

Người đi bộ cần tuân thủ lối đi được bố trí, không tự ý vượt rào chắn hoặc đi vào khu vực đang thi công. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra, hướng dẫn và kiến nghị khắc phục các bất cập, góp phần bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong thời gian triển khai dự án.