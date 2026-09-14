Cải thiện tình trạng ngập cục bộ tại khu vực phường Hạc Thành

Trước đây, mỗi khi có mưa to liên tiếp khoảng 2 giờ đồng hồ, khu vực ngã tư Bưu điện thường xảy ra ngập cục bộ, nước tràn lên mặt đường 20-30 cm, phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng nước mưa tràn mặt đường gây ngập cục bộ không xảy ra. Hệ thống cống thu gom nước thoát nhanh.

Video: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đi kiểm tra thực tế tình trạng ngập cục bộ do ảnh hưởng của các trận mưa lớn tại các tuyến phố: Dốc Ga, Nguyễn Nhữ Soạn, Phú Thọ 3 và hồ Đồng Chiệc (thuộc địa bàn phường Hạc Thành).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đi kiểm tra thực tế tình trạng thoát nước tại các tuyến phố: Dốc Ga, Nguyễn Nhữ Soạn...

Tại khu phố Dốc Ga, phường Hạc Thành trước đây chỉ cần một trận mưa là nước, rác thải tràn vào nhà dân, vừa gây ngập lụt vừa mất mỹ quan đô thị. Sau khi đơn vị duy tu và thoát nước, thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tổ chức khơi thông miệng cống, thu gom rác, tình trạng ngập lụt tại đây đã không xảy ra.

Video: Bà Nguyễn Thị Hiền, ở số nhà 18/65 Dốc Ga, phường Hạc Thành.

Nhiều khu vực ùn ứ nước được khơi thông.

Video: Anh Phạm Đức Thanh, Xí nghiệp Duy tu và Thoát nước, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa.

Qua rà soát, trên địa bàn phường Hạc Thành trước đây có 21 vị trí, tuyến đường mỗi khi có mưa to thường xảy ra ngập cục bộ. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã huy động nhân lực, máy móc, tiến hành nạo vét, thanh thải dòng chảy, khắc phục triệt để 6 vị trí, tuyến đường thường xảy ra ngập mỗi khi mưa to.

Bên cạnh nghiên cứu phương án xử lý triệt để 15 vị trí ngập còn lại trên địa bàn phường Hạc Thành, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa sẽ tiếp tục huy động nhân lực, trực, sẵn sàng khơi thông dòng chảy, vật cản để tiêu thoát nước tại các vị trí phát sinh có nguy cơ ngập cục bộ, hạn chế tình trạng ngập úng.

Video: Bà Phạm Thị Yến, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa.