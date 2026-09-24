Cải thiện tiếp cận dịch vụ y tế toàn diện cho nữ công nhân môi trường

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với ActionAid quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Tọa đàm “Đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với nữ công nhân môi trường Hà Nội”; đồng thời phát động Cuộc thi “Kể chuyện qua video/ảnh về tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường” năm 2026.

Các đại biểu dự sự kiện. (Ảnh: BTC)

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2025-2026 được triển khai với sự đồng hành của ba đơn vị, hướng đến cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nữ công nhân môi trường, những người đang đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe, an toàn lao động trong công việc thu gom rác hằng ngày.

Phát biểu phát động Cuộc thi “Kể chuyện qua video/ảnh về tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường” năm 2026”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức nêu rõ, Cuộc thi được tổ chức nhằm lựa chọn ra được những tác phẩm video/ảnh xuất sắc do nữ công nhân môi trường Hà Nội thực hiện với chủ đề hướng đến việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nữ công nhân môi trường Hà Nội để gửi dự thi.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, phát biểu phát động Cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Hoạt động này cũng nhằm tạo không gian để nữ công nhân môi trường cải thiện trực tiếp điều kiện sức khỏe, giao lưu, trao đổi về công việc, cuộc sống; lan tỏa thông điệp của Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2026, vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Về tọa đàm “Đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với nữ công nhân môi trường Hà Nội”, ông Tạ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), Phó Trưởng Ban tổ chức Chương trình truyền thông, chia sẻ, sau gần 3 tháng tiến hành nghiên cứu (từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026), Ban Tổ chức đã ra được báo cáo nhằm cung cấp một bức tranh tổng quát về thực trạng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của nhóm nữ công nhân thu gom rác thải sinh hoạt tại URENCO.

Ông Tạ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), chia sẻ về Tọa đàm "Đưa dịch vụ y tế đến với nữ công nhân môi trường". (Ảnh: BTC)

Thông qua việc kết hợp phương pháp định lượng với mẫu là 306 nữ công nhân và các dữ liệu định tính từ thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu, nghiên cứu đã nỗ lực phản ánh các xu hướng và trải nghiệm tiếp cận các dịch vụ của nhóm nữ công nhân.

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu cho thấy, nữ công nhân thu gom rác thải sinh hoạt là một nhóm lao động có vai trò xã hội quan trọng nhưng đang phải đối mặt với nhiều bất lợi đan xen về kinh tế, xã hội, sức khỏe và giới. Công ty URENCO đã có nhiều chính sách và chương trình hỗ trợ nữ công nhân một cách đa dạng và hiệu quả.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: BTC)

Tuy nhiên, vẫn tồn tại những khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe toàn diện, đặc biệt là sức khỏe tinh thần. Điều này thúc đẩy việc hoàn chỉnh hơn các chương trình can thiệp mang tính tích hợp, lấy người lao động làm trung tâm, nhạy cảm giới và phù hợp với bối cảnh đặc thù của lao động công ích đô thị.

Qua thảo luận, ý kiến của các diễn giả đã cho thấy rõ hơn thực tế bức tranh về tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của nữ công nhân môi trường, đồng thời, đưa ra những khuyến nghị chính sách liên quan để cải thiện hơn nữa điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho nữ công nhân môi trường.

Cuộc thi “Kể chuyện qua video/ảnh về tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường” là phóng sự ảnh (không quá 15 ảnh) hoặc nhiều video (không quá 5 phút). Các tác phẩm đã được đăng tải trên các diễn đàn, trang thông tin cá nhân (chứng minh được thời gian đăng tải) từ ngày 18/9/2026 đến ngày 30/10/2026. Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm: Từ 8 giờ ngày 18/9/2026 đến 17 giờ ngày 30/10/2026. Các tác giả gửi qua địa chỉ email: ansinhhanhphuc26@gmail.com. Dự kiến thời gian công bố giải: Tháng 11/2026. Đối tượng tham gia: Nữ công nhân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo đều có quyền gửi tác phẩm tham gia cuộc thi. Tác giả tham gia dự thi cần đăng ký đúng, đủ các thông tin gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số căn cước công dân, địa chỉ email, tên đơn vị. Cơ cấu và giá trị giải thưởng: - Giải Nhất (1 giải): 5 triệu đồng/giải - Giải Nhì (2 giải): 3 triệu đồng/giải - Giải Ba (3 giải): 2 triệu đồng/giải - Giải Khuyến khích (4 giải): 1 triệu đồng/giải.