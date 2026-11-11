Cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: B.N

Dự án “Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hòa bình tỉnh Quảng Trị” được triển khai trong giai đoạn 2021-2026, từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Dự án được thực hiện tại 20 xã thuộc 5 huyện (cũ), gồm: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và Tuyên Hóa. Dự án tập trung vào 3 hợp phần chính: Cải thiện thu nhập bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Quảng cảnh hội nghị - Ảnh: B.N

Sau 5 năm triển khai, với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương vùng dự án cùng sự hỗ trợ của KOICA và đơn vị tư vấn quản lý, dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống và điều kiện phát triển kinh tế-xã hội tại các địa bàn thụ hưởng.

Trong hợp phần cải thiện thu nhập, dự án đã hỗ trợ 39 tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) phát triển các chuỗi giá trị sản xuất gà, lâm sản, lúa gạo và dược liệu; đồng thời đầu tư cho 8 doanh nghiệp, HTX đầu chuỗi. Dự án cũng triển khai quỹ tài chính vi mô với nguồn vốn 300.000 USD và hỗ trợ xây dựng 39 mô hình khởi nghiệp nông thôn.

Các hoạt động này tập trung nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, kết nối thị trường và đa dạng hóa sinh kế cho người dân. Nhờ đó, thu nhập bình quân của các hộ tham gia dự án tăng từ 95,2 triệu đồng lên 155,2 triệu đồng/năm; tỉ lệ hộ nghèo trong nhóm hộ được khảo sát giảm từ 5,7% xuống còn 0,2%.

Đối với hợp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, dự án đã đào tạo 31 bác sĩ về thực hành y học gia đình; tổ chức các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng cho 3.175 người dân tại 20 xã.

Bên cạnh đó, công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp được triển khai hiệu quả; qua đó, hơn 700 thanh niên được kết nối với các nhà tuyển dụng, cơ sở đào tạo; 39 đơn vị khởi nghiệp được hỗ trợ vốn, tập huấn và tư vấn.

Trong hợp phần xây dựng hạ tầng nông thôn, dự án đã đầu tư 7 tuyến đường giao thông, 3 công trình cấp nước sinh hoạt và 4 công trình trường học; góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân và cơ sở vật chất phục vụ dạy, học tại địa phương.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: B.N

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà dự án đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục duy trì, nhân rộng những mô hình sinh kế hiệu quả, nhất là các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, tài chính vi mô và khởi nghiệp. Trong đó, cần quan tâm hỗ trợ người dân, HTX nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý, duy tu và khai thác hiệu quả các công trình hạ tầng đã được đầu tư; tiếp tục vận dụng kiến thức, kỹ năng được chuyển giao vào hoạt động sản xuất, đào tạo nghề và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các thủ tục bàn giao, quyết toán và lưu trữ hồ sơ dự án đầy đủ, chặt chẽ theo đúng quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ sự cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc, KOICA và các đối tác đã hỗ trợ tỉnh Quảng Trị triển khai dự án; đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, bảo đảm các chương trình hợp tác mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho người dân.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai dự án “Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hòa bình tỉnh Quảng Trị” - Ảnh: B.N

Dịp này, 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện dự án “ Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hòa bình tỉnh Quảng Trị” đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.